اختری: اربعین امروز به نماد وحدت میان علاقمندان به اهل بیت(ع) تبدیل شده است

وی تصریح کرد: ویژگی دیگر اربعین امسال این است که پیروزی بزرگی که ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رقم زدند و شجاعت و صلابتی که مردم ما با اقتدا به رهبری عزیز مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای از خود نشان داد و در برابر آمریکا و اسرائیل جانانه ایستادگی کردند، موجب شد ایران، جایگاهی خاص در دنیا و در میان مسلمانان و غیرمسلمانان داشته باشد و همگان به دیده احترام به ایران و ایرانی بنگرند.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: این موضوع در عراق به شکل کاملا بارزی انعکاس یافته و همچنان‌که شاهدیم مردم عراق در استقبال و پذیرایی از زائران ایرانی، با شعار و در قالب سخنان پرشور از قدرت و صلابت و شجاعت مردم ایران تعریف می کنند، و به آنها تبریک و خوشامد می گویند.

حجت‌الاسلام اختری با بیان این که امسال این مسئله در عراق کاملا مشهود است خاطرنشان کرد: علاوه بر این پرچم ایران هم امروز بخصوص در عراق، مَکانت یافته و مردم مشتاق گرفتن پرچم ایران هستند به همین دلیل ما در بنیاد عاشورا تعدادی پرچم ایران در اندازه های مختلف آماده کرده ایم تا در مسیر اربعین در میان مردم و زائران توزیع شود.

مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشورا، این موضوع را نشانه احترام مردم عراق به شجاعت و ایستادگی مردم ایران برشمرد و افزود: توانمندی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر مسایلی است که در اربعین امسال نمود پیدا می کند چرا که با اقتدا به حضرت سیدالشهدا علیه السلام، به شعار «هیهات منّ الذلّه» که شعار آن حضرت(ع) بود، عمل کرد.

حجت‌الاسلام اختری در ادامه گفت: اربعین امروز به نماد وحدت میان علاقمندان به اهل بیت(ع) تبدیل شده است. از یک سو بین پیروان اهل بیت علیهم السلام که از همه کشورها در اربعین حاضر می شوند و از سوی دیگر وحدت میان مسلمانان. چون امروز مسلمانانی از سایر کشورهای اسلامی مانند بنگلادش، هند و کشورهای آفریقایی در اربعین شرکت می کنند که اصولا شیعه نبوده و پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام نیستند اما دوستدار اهل بیت اند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این از میان غیرمسلمانان از جمله مسیحیان، بودایی ها و پیروان دیگر ادیان نیز برخی علما و دانشمندان آنها یا مردم عادی در اربعین حضور پیدا می کنند.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت یادآور شد: امسال با موج علاقه ای که به اسلام و همچنین جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا پدید آمده، انتطار می رود که شاهد حضور مهمانان مختلفی از طیف های گوناگون باشیم که در گردهمایی عظیم اربعین شرکت می کنند.

