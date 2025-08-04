راهنمای کامل دریافت ویزای کار ایران برای اتباع افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ با توجه به حجم بیکاری در افغانستان و درخواستهای مکرر جهت کار در ایران شرایط و ضوابط قانونی کار در ایران به صورت قانونی به شرح زیر است:
مراحل اخذ ویزای کار در ایران:
1. یافتن کارفرمای ایرانی: ابتدا باید یک کارفرمای معتبر ایرانی پیدا کنید که مایل به استخدام شما باشد.
2. دریافت مجوز کار: کارفرما موظف است با مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و ارائه مدارک لازم، برای شما مجوز کار بگیرد.
3. درخواست ویزای کاری از سفارت ایران: پس از صدور مجوز کار، شما میتوانید با مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور خود، برای دریافت ویزای کار اقدام کنید.
4. مدارک لازم برای درخواست ویزا:
پاسپورت معتبر
فرم تکمیلشده درخواست ویزا
عکس پرسنلی
مجوز کار
مدارک تحصیلی و سوابق شغلی
در برخی موارد: دعوتنامه رسمی از کارفرما
۵. مصاحبه:ممکن است نیاز به شرکت در مصاحبهای کوتاه در سفارت یا کنسولگری باشد.
۶. صدور ویزا: در صورت تأیید مدارک، ویزای کار معمولاً با اعتبار یک ساله صادر میشود و در صورت تمدید مجوز کار، قابل تمدید است.
نکات مهم:
تسلط به زبان فارسی: آشنایی با زبان فارسی برای کار در ایران یک مزیت مهم و گاهی الزامی است.
سابقه کار و تحصیلات: داشتن تخصص مرتبط با شغلی که درخواست میدهید، شانس موفقیت شما را افزایش میدهد.
دعوتنامه: در بعضی موارد، کارفرما باید یک دعوتنامه رسمی برای شما ارسال کند.
رجوع به سفارت: برای اطلاعات دقیقتر، بهتر است با سفارت یا کنسولگری ایران در کشور خود تماس بگیرید.
