به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در گفت‌وگو با تلویزیون ۱ افغانستان ضمن بیان این که روابط ایران و افغانستان ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک آن ها دارد و این دو کشور با یکدیگر تمدن سازی کرده اند، اظهار داشت: در سیاست خارجی گفتمان همسایگی، گفتمان برتر است و ما وظیفه داریم این سیاست را تبیین کنیم.

وی افزود: البته همسایه بودن همیشه خیر ندارد مشکلات مرزی، مشکلات مربوط به آب، قاچاق و... نیز از جمله مسائلی است که کشورهای همسایه با آن مواجه می شوند، حتی بسیاری از جنگ ها در دنیا میان همسایه ها اتفاق افتاده است.

این دیپلمات کشورمان با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک در جغرافیای مشترک گفت: ما به واسطه جغرافیای مشترکی که داشتیم ثروت و فقرمان به یکدیگر پیوند خورده است امروز بخشی از سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی در کشور افغانستان و بخشی در ایران است. تلاش برای پیوندهای شمال و جنوب و شرق - غرب به این معنی است که خودمان می دانیم باید بهم نزدیک شویم و این پیوندها را تقویت کنیم.

بیکدلی در ادامه در خصوص شرایط بازگشت مهاجرین به افغانستان نیز اظهار داشت: در ایام عید قربان خبری شنیدیم مبنی بر این که مرزبان افغانستان در مرز دوغارون تصمیم دارد به مناسبت عید چهار روز این مرز را تعطیل کند و این اتفاق مصادف شده بود با بازگشت مهاجرین که روزانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار نفر براساس مجوزهای داده شده از مرز عبور می کردند و طی گفت و گویی که با مسئول سازمان اتباع انجام شد به این نتیجه رسیدیم اگر چنین شود ۱۰ هزار نفر در مرز جمع می شوند و مشکلات زیادی ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: نهایتا با گفت و گوهای انجام شد مقرر گردید در ایام عید قربان مرز تعطیل نباشد. البته وقتی جنگ ۱۲ روزه شروع شد و رژیم جنایتکار صهیونی به ایران حمله کرد علاقه مهاجرین برای بازگشت افزایش یافت.

این دیپلمات کشورمان در پاسخ به این سوال که بسیاری از اتباع افغانستان که در ایران ملکیت داشتند اما رهن و اجاره خود را دریافت نکرده ناچار به بازگشت شدند، گفت: وقتی جنگ شروع شد موج بلندی از مهاجرین در مرز آماده شدند و در دو طرف کسی آمادگی چنین شرایطی را نداشت و با ملاقاتی که با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان داشتم گفت ۳۶ هزار نفر به کشور بازگشته اند و با ویدئویی که نشان دادند بنده با فرماندار تایباد تماس گرفتم و این موضوع تایید شد ما پنج روز در مرز بودیم مقامات دو کشور با یکدیگر ملاقات داشتند.

بیکدلی تصریح کرد: برخی از اتباع اعلام کردند که یا کارفرما و یا صاحب خانه پول و دستمزد آنان را نپرداخته اند این مساله مورد پی گیری قرار گرفت و متوجه شدیم برخی به آن ها گفته اند شرایط جنگی است و فعلا پولی در اختیار ندارند زیرا قرارداد مثلا پایان سال بوده لذا مهلت خواسته اند از این رو در وزارت کشور سازو کاری مشخص شد که مراجعه کنند صاحب خانه و یا کارفرما نماینده طرف افغانستانی هم حضور داشته باشد این مساله تعیین تکلیف شود.

سرپرست سفارت ایران در افغانستان تصریح کرد: همچنین وقتی ملا حسن آخوند رئیس الوزراء افغانستان اعلام کرد که تدریج و احترام در بازگشت مهاجران انجام شود جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد که ما به درخواست مقامات افغانستان احترام می گذاریم.

وی همچنین اظهار داشت: برخی مطالب در مورد تعدادی از اتباع افغانستان مطرح شده که در زمان جنگ چند نفر خلاف هایی مرتکب شده بودند و این ها موضوعاتی است که به سرویس های امنیتی مربوط است و من به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران اطلاعی از وقوع چنین مسائل ندارم.

بیکدلی خاطرنشان کرد: از دولت و مردم افغانستان تشکر می کنیم که در جنگ ۱۲ روزه از ابتدا موضع گیری دقیق نسبت به تحولات که در ایران در حال رخ دادن بود آن را محکوم کردند حتی روزی که آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران حمله کرد این مساله نیز محکوم شد.

این دیپلمات کشورمان درباره این که روسیه امارت اسلامی را به رسمیت شناخته آیا ایران در این باره برنامه دارد یا خیر؟ گفت: ما در مسیری با افغانستان هستیم که مسیر تعامل و توسعه و گسترش روابط است، موضوع شناسایی هم باید از سوی سیاستمدارن ما انجام شود لذا یک روند حقوقی است که در زمان خود صورت می گیرد، اگر یک کشور شناسایی کرده بقیه نیز در نوبت هستند امیدواریم ما هم در نوبت خود انجام دهیم.

وی در ادامه یادآور شد: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مرحله ای از تحول در نظم بین الملل اتفاق افتاد و آمریکا در تلاش بود تا نظام یکجانبه گرایی را حاکم کند و در این مسیر شاهد تحولات زیادی در نظام بین الملل هستیم و استفاده از رژیم صهیونیستی در منطقه به عنوان یک رژیم اشغالگر موجب شده جنگ های متعددی به مسلمانان تحمیل شود، نمونه آن را در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان ‌شاهد بودیم.

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان افزود: آنچه اعتقاد داریم این است که مانع اصلی چنین تجاوزاتی وحدت مسلمانان است و الگوی همگرایی اسلامی که کمک می کند تا دیگر نتوانند اقدام به تجاوز و کشتار کنند.

..............................

پایان پیام/