به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله مکارم شیرازی، دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های این شورا، اظهار کردند: در حالی که سعی در حفظ سنت‌های حوزه دارید، هم‌زمان به شرایط زمان توجه کنید.

ایشان، فعال بودن شورای عالی و جدیت آن در رسیدگی به مسائل حوزه را موجب امیدواری دانستند و بیان کردند: داشتن شورایی زنده، فعال و دلسوز برای نظارت بر حوزه‌های علمیه بسیار ارزشمند و مؤثر است.

معظم له، حفظ سنت‌های اصیل حوزوی همچون «درس آزاد» را مهم ارزیابی کردند و افزودند: این سنت‌ها ریشه در تجربه‌های گذشته دارند و باید حفظ شوند، اما باید بررسی کرد که آیا در شرایط فعلی نیز همان کارایی گذشته را دارند یا خیر.

ایشان با اشاره به طرح پیشنهادی شورای عالی حوزه و اجرای آزمایشی آن، خاطرنشان کردند: این طرح به صورت محدود انجام گردد تا میزان کارایی آن در شرایط امروز سنجیده شود و اگر این روش در آزمایش موفق بود، می‌توان آن را گسترش داد، و در غیر این صورت به روش قبلی که اساتید بر دروس نظارت دارند، بازگردند.

معظم له با اشاره به ترکیب کنونی شورای عالی که از شخصیت‌های اندیشمند تشکیل شده، اظهار کردند: امیدوارم شورا بتواند حوزه را در مسیر پیشرفت و ایفای نقش اساسی خود در حفظ دین و نظام جمهوری اسلامی یاری دهد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پایان بر اهمیت توجه به نظرات تأکید کردند و افزودند: تفکرات مردم نیز باید شنیده شود تا در سیاست‌گذاری‌های حوزه مؤثر واقع شود.

اجرای «طرح برگزاری دروس آزاد» به صورت آزمایشی

آیت الله شب‌زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه های علمیه هم در این دیدار گفت: همانگونه که قبلاً هم خدمت حضرتعالی عرض کردم، در حوزه‌های علمیه سنت‌های خوبی وجود داشته که حفظ واحیای آن همواره از دغدغه‌های بزرگان حوزه بوده و هست.

وی ادامه داد: بحمدالله اخیراً در شورای عالی طرحی به تصویب رسیده که در جهت احیای سنت خوب تدریس و تدرس است و با عملیاتی شدن آن، فضلای توانمند فرصت تدریس خواهند داشت و تدریس از انحصار افراد محدود خارج می‌شود و طلاب نیز با انتخاب خود می‌توانند از دروس مختلف استفاده کنند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه خاطر نشان کرد: به صورت آزمایشی و محدود به مدت دو سال با نظارت‌های لازم، فقه و اصول سطح یک را در مدارس مرکزی مانند فیضیه، به صورت آزاد برگزار می‌کنیم تا در صورت موفقیت، به مرور این سنت حوزوی احیاء شود و در سال‌های بعد توسعه یابد. در صورت عدم موفقیت نیز همه چیز به وضعیت قبل باز خواهد گشت؛ البته این طرح اکنون به محضر حضرتعالی تقدیم می‌شود و هرگونه تغییری که صلاح بدانید اعمال خواهد شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: سعی کردیم ضمن رعایت استانداردهای لازم، همه سلیقه‌ها را در نظر بگیریم.

برنامه ریزی برای برگزاری چهار سال دوم درس خارج

در ادامه، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تشکر از پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به همایش یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه‌ علمیه قم، اظهار کرد: از هدایت‌های حضرتعالی ممنونیم و خدا را بابت نقش آفرینی و حضور مستمر حضرتعالی شاکریم.

مدیر حوزه‌های علمیه همچنین گزارشی از وضعیت جذب و پذیرش حوزه‌های علمیه در سال تحصیلی جاری ارائه کرد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به «فقه معاصر» اظهار کرد: تا کنون حدود ۵۰ اثر در حوزه فقه معاصر منتشر شده است و ۲۰ اثر دیگر نیز آماده انتشار است و در ماه‌های آینده منتشر خواهد شد.

برنامه ریزی برای برگزاری ۴ سال دوم درس خارج، شناسایی ۲ تا ۳ هزار استعداد برتر، مسئله معیشت اساتید به خصوص در شهر مقدس قم، ۱۵ فعالیت برتر در حوزه تبلیغ و اهتمام نسبت به دروس اخلاق و طرح‌های تهذیبی، از دیگر عناوین گزارش مدیر حوزه‌های علمیه در این دیدار بود.

مشکلات احتمالی «طرح دروس آزاد» برطرف خواهد شد

در ادامه آیت الله سیدمحمد غروی عضو شورای عالی حوزه های علمیه هم ابراز داشت: در شورای عالی در تلاشیم تا به گونه‌ای برنامه ریزی شود که دغدغه‌ها و مسائل نسبت به این طرح (دروس آزاد) حل شوند؛ لذا باید سعی شود که مشکلاتی که در ضمن کار به وجود می‌آید، ترمیم شود.

وی با اشاره به در نظر گرفتن کُتُب جایگزین در طرح تقویت دروس آزاد، ابراز داشت: اگر بتوان از ظرفیت اساتید برجسته برای تدریس برخی از این دروس جایگزین استفاده کرد، جایگاه این دروس بدیل نیز مشخص خواهد شد.

آزادی در طرح «دروس آزاد» به معنای یَله و رها بودن نیست / تمام محدودیت‌های خوب برقرار خواهد بود

آیت الله مروی دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه هم در پایان این دیدار بیان داشت: از ارشادات حضرتعالی نسبت به حوزه علمیه و مواقف بسیار دقیق جنابعالی در این جنگ ۱۲ روزه، به صورت ویژه تشکر می‌کنیم.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه، هدف از طرح تقویت دروس آزاد را احیای سنت‌های سلف صالح به همراه رفع موانع و مشکلات عنوان کرد و ابراز داشت: آزادی در این طرح اصلا به معنای یَله و رها بودن نیست. همه محدودیت‌های خوب برقرار خواهد بود و هدایت تحصیلی به صورت دقیق‌تر ادامه خواهد داشت و کمیته‌ای نیز مرتب بر این موضوع نظارت دارد.

وی از بین رفتن موانع تدریس طلاب جوان را یکی از فواید طرح تقویت دروس آزاد برشمرد و افزود: این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا اگر توفیقی داشت، به صورت عمومی اجرایی شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مباحث تهذیبی و تربیتی و تقویت جامعیت طلبه درکنار تخصص‌گرایی را از دیگر مسائل مورد نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه در دوره نهم عنوان کرد.

آیت الله مروی در پایان خطاب به آیت الله العظمی مکارم شیرازی اظهار کرد: تعبیر جنابعالی نسبت به این شورای که فرمودید «شورای فعال» مورد افتخار ماست.

