به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عصر روز چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در مراسم چهلم شهدای حمله جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیه، با اشاره به عمق فاجعه و مظلومیت این حادثه، تأکید کرد: امروز مسئولیت روایتگری پیروزی بر عهده ماست و باید این روایت را به دنیا منتقل کنیم.

ملت ایران تجربه مقاومت را به خوبی درک کرده است

وی با تسلیت این ضایعه دردناک به خانواده‌های داغدار، از جمله مادر شهیدی که فرزندش در تهران به شهادت رسید، گفت: از دست دادن فرزند، آن هم با این مظلومیت، بسیار سخت و جانکاه است. ملت ایران اما ملتی است که تجربه مقاومت را دارد؛ مادری که هفت شهید داده و همچنان ایستاده است.

آیت‌الله رمضانی افزود: این مصیبت اگرچه بزرگ است، اما ملت ایران با ایثار و فداکاری، آن را در مسیر حق و عدالت به فرصتی برای تبیین گفتمان مقاومت تبدیل کرده است.

نظام اسلامی بر پایه کرامت انسانی و عدالت استوار است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به ضرورت بازخوانی گفتمان پیامبر اسلام (ص) و عدالت‌خواهی انبیای الهی، اظهار داشت: پیامبر اسلام با گفتمان توحیدی، نظام جاهلی برده‌داری و نژادپرستی را به چالش کشید. او با حذف مرزهای تبعیض نژادی و طبقاتی، انسان را در محور کرامت و عدالت قرار داد.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: امروز نیز گفتمان اسلامی، گفتمان عدالت، عقلانیت و معنویت است و این گفتمان به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. ظلم و سلطه‌طلبی غرب و صهیونیسم نمی‌تواند در برابر این موج بایستد.

غرب، اخلاق را از سیاست حذف کرده است

وی با نقد نگاه ماکیاولیستی در سیاست‌های غربی گفت: غرب اخلاق را از حوزه سیاست حذف کرده است. در دیدگاه آن‌ها، برای رسیدن به قدرت، دروغ، فریب و خیانت مجاز است. اما در نگاه دینی، حاکمیت باید مبتنی بر عدالت، صداقت و خدمت باشد.

آیت‌الله رمضانی افزود: غربی‌ها حتی در برخورد با زنان، کودکان و مظلومان، بویی از انسانیت نبرده‌اند. حملات ددمنشانه صهیونیست‌ها به غزه و آوارگی میلیون‌ها انسان بی‌دفاع، سند روشنی بر این بی‌اخلاقی است.

مقاومت، گفتمان غالب قرن جدید خواهد شد

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش محوری گفتمان مقاومت، گفت: این گفتمان، امروز در آمریکا، اروپا، آسیا، آمریکای لاتین و همه قاره‌ها در حال گسترش است. گفتمان مقاومت، عدالت و عزت انسانی را فریاد می‌زند و مقابل تمام طواغیت ایستاده است.

وی ادامه داد: ملت ایران و محور مقاومت با تکیه بر ایمان، ایثار و توکل، در برابر حملات دشمنان ایستاده‌اند. هرچند شهید داده‌ایم، اما این شهدا سرمایه‌های راه ما هستند.

اسرائیل در روایت شکست خورده است، ما در روایت باید پیروز باشیم

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ضرورت روایتگری درست از حوادث اخیر گفت: جریان صهیونیستی با تکیه بر امپراتوری رسانه‌ای تلاش دارد حقایق را وارونه جلوه دهد، اما این وظیفه ماست که روایت درست را به گوش جهان برسانیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر رسالت رسانه‌های انقلابی و نخبگان فرهنگی، گفت: اگر ما روایتگری نکنیم، دیگران دروغ خود را به‌عنوان واقعیت جا خواهند زد. باید این فاجعه را مستند کنیم، کتاب بنویسیم و حقایق را به گوش جهانیان برسانیم.

زینب‌گونه روایت کنیم تا عاشورا فراموش نشود

وی با اشاره به خطبه‌های حضرت زینب (س) پس از عاشورا، افزود: روایتگری درست موجب زنده ماندن عاشورا شد. امروز نیز اگر می‌خواهیم شهدای مظلوم ما فراموش نشوند، باید زینب‌گونه روایت کنیم.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: این روایات باید به زبان هنر، رسانه، کتاب و آموزش، به جهانیان منتقل شود. دنیای امروز آماده شنیدن صدای مظلومیت و عدالت‌خواهی است.

ملت ما اهل‌بیت‌محور و منتظر ظهور است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به باور عمیق ملت ایران به اهل‌بیت (ع) و امام زمان (عج)، گفت: ما ملت انتظار و منتظر عدالت جهانی هستیم. این انتظار صرفاً احساسی و اعتقادی نیست، بلکه باید با عمل و نقش‌آفرینی اجتماعی و فرهنگی همراه باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر مسئولیت هر فرد در تحقق این عدالت، اظهار داشت: هر استاد، کشاورز، روحانی، دانشمند، دانشجو، طلبه و کارگر، در انتظار ظهور، وظیفه دارد نقشی فعال ایفا کند.

از ظرفیت‌های گیلان استفاده نشده است

آیت‌الله رمضانی در پایان، با اشاره به محرومیت‌های تاریخی استان گیلان گفت: متأسفانه هنوز از ظرفیت‌های بزرگ این استان در حوزه‌های کشاورزی، نخبگان و زیرساختی به درستی استفاده نشده است.

وی خواستار مدیریت جهادی و تحول‌محور در سطوح مختلف اجرایی استان شد و افزود: تا زمانی که نگاه‌های سطحی و مقطعی بر مدیریت‌ها حاکم باشد، شاهد رشد شایسته در استان نخواهیم بود. باید گیلان به جایگاه واقعی خود برسد.

