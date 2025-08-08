خنثی شدن داعش برای هدف قرار دادن زائران اربعین / ۲۲ تروریست بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا از خنثیسازی یک طرح تروریستی برای هدف قرار دادن زائران اربعین امام حسین (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الخطابی در نشستی خبری اعلام کرد: گروه اطلاعاتی «صقور» در استان کربلا با نظارت مستقیم دادگاه تحقیق کربلا، عملیاتی اطلاعاتی را با سطح بالایی از محرمانه بودن و دقت انجام داد.
وی افزود: در نتیجه این عملیات، ۲۲ تروریست بازداشت شدند که قصد داشتند اقدامات جنایتکارانهای از جمله کارگذاری بمبهای کنار جادهای در مسیر زائران، حمله به نیروهای امنیتی و موکبهای حسینی و همچنین تلاش برای مسمومسازی در محلهای تجمع زائران، به ویژه در جاده جنوبی استان، انجام دهند.
استاندار کربلا ادامه داد: در میان طرحهای خنثیشده، تلاش برای هدف قرار دادن یکی از حسینیههای مسیر کربلای معلی به نجف اشرف نیز وجود داشت که این نقشه با همکاری نهادهای قضایی و امنیتی ناکام ماند.
استاندار کربلا تأکید کرد: متهمان مدارک و شواهدی در اختیار داشتند که نیات تروریستی آنها را اثبات میکند، و آنها در مقابل دادگاه به عضویت خود در گروه تروریستی داعش اعتراف کردهاند.
وی افزود، برخی از متهمان با طرفهای خارجی در ارتباط بودهاند، از جمله فردی که مستقیماً با رژیم صهیونیستی و حامیان تروریسم در تماس بوده است.
الخطابی در پایان تأکید کرد: تلاشهای امنیتی برای محافظت از زائران و فراهمسازی فضایی امن در مناسبتهای دینی پیشرو همچنان ادامه دارد.
