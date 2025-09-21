دستگیری ۴۷ تروریست تحت تعقیب عراقی در سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرویس اطلاعات عراق ۴۷ تروریست تحت تعقیب دستگاه قضائی این کشور را که در شمال شرقی سوریه حضور داشتند، به عراق آورده است.

استخبارات عراق در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته درباره این عملیات توضیح داد که «برخی از تروریست‌های منتقل شده بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، در دوره‌ای که سازمان تروریستی داعش چندین استان عراق را کنترل می‌کرد، در جنایات تروریستی دست داشتند.»

همچنین برخی از آنها در فعالیت‌هایی که تهدید امنیت ملی عراق است، دست داشتند و انتقال آنها به خاک عراق بر اساس تحقیقات و احکام بازداشت دستگاه قضایی بوده است.

قابل ذکر است که منابع آگاه اعلام کردند که برخی از این تروریست‌ها دو تابعیتی هستند و تابعیت فرانسوی دارند.

اطلاعات بیشتری درباره اینکه آیا نیروهای امنیتی در دولت موقت سوریه با عراق در زمینه دستگیری و انتقال این افراد با بغداد همکاری کرده اند، منتشر نشده ولی طی ماه های اخیر چندین بار مقامات امنیتی عالی رتبه عراقی در راستای همکاری با طرف سوری به دمشق عزیمت کردند.

این در حالی است که در ماه های اخیر گزارشاتی درباره تحرکات تروریست ها در مرز عراق و سوریه منتشر شده بود.

