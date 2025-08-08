ترور یکی از رهبران جبهه مردمی فلسطین در لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه مردمی فلسطین اعلام کرد که أبو خلیل وشاح عضو کمیته مرکزی این جنبش و یکی از همراهانش توسط جوخه‌های ترور رژیم صهیونیستی در لبنان ترور شده است.

رسانه‌های محلی فلسطین بامداد امروز از ترور عضو کمیته مرکزی این جنبش در لبنان خبر داده بودند.

در همین ارتباط، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای رسمی شهادت ابو خلیل وشاح و همراهش مفید حسن را که روز پنج شنبه در حمله رژیم صهیونیستی در شرق لبنان به شهادت رسیدند را تسلیت گفت.

در بیانیه این جنبش آمده است: تجاوز صهیونیستی تأیید می‌کند که دشمن، جنگی آشکار علیه مردم و مقاومت ما به راه انداخته و (این اقدام) نقض حاکمیت لبنان است.

در این بیانیه تصریح شده است: ما تأکید می‌کنیم که ترورها تنها پایداری و عزم مردم و نیروهای مقاومت را برای مقابله با دشمن افزایش می‌دهد.

