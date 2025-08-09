به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدمهدی ماندگاری» در محفل معارفی در موکب عمود ۱۰۸۰ مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی، زیارت اربعین را «مکتبی تربیتی» و «درمانگاهی الهی» توصیف کرد که انسان را به سمت رشد و تعالی معنوی هدایت می‌کند.

ماندگاری با استناد به فراز «به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا»، از زیارت جامعه کبیره تأکید کرد: محبت به امام حسین علیه‌السلام و حضور در روضه، هیئت و زیارت، انسان را در مسیر تربیت و شناخت دین قرار می‌دهد.

وی افزود: زیارت اربعین همانند دانشگاهی است که باید دروس آن را تکرار کرد و همانند درمانگاهی است که داروهای آن باید در زمان‌بندی مشخص مصرف شود تا اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.

به گفته وی، بسیاری از بیماری‌های معنوی با استمرار در زیارت، عبادت و توبه درمان می‌شوند.

این سخنران مذهبی با ذکر نمونه‌هایی از تلاش‌های نافرجام دشمنان برای خاموش کردن نور ولایت و مقاومت اسلامی، یادآور شد: یزید با وجود کشتن امام حسین علیه‌السلام به هدف خود نرسید؛ چرا که هدفش نابودی اسلام و نام اهل‌بیت(ع) بود و آن هدف محقق نشد.

وی با اشاره به وضعیت کنونی مردم مظلوم غزه، لبنان و یمن، آن‌ها را ادامه‌دهندگان راه امام حسین علیه‌السلام دانست و گفت: اگرچه دشمنان هزاران انسان بی‌گناه را شهید کردند، اما به هیچ‌یک از اهدافشان نرسیدند و امروز، ظلم اسرائیل و آمریکا برای مردم جهان آشکار شده است.

ماندگاری با تأکید بر توفیق الهی به عنوان عامل اصلی موفقیت، خاطرنشان کرد: موفقیت در این دنیا تنها با توکل و قرارداد با خدا حاصل می‌شود و هرکس با خدا عهد ببندد، ولو تنها باشد، پیروز خواهد شد.

وی در پایان پنج اصل قرآنی برای بستن قرارداد با خدا را برشمرد که شامل ترک تنبلی، ایستادگی در مسیر حق، حفظ روحیه جهادی، اعتماد به نصرت الهی و تمرکز بر هدف الهی است.

