به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمید صفرپور رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی ایلام اعلام کرد: این حادثه در یکی از موکب‌های واقع در میدان اربعین رخ داد و افرون بر جان‌باختن یک زن و مصدومیت دو نفر، هشت دستگاه خودرو که در نزدیکی محل حادثه پارک شده بودند نیز دچار آسیب شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد و عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی محل انجام گرفت.

صفرپور بیان کرد: خوشبختانه مصدومان این حادثه دچار آسیب‌های سطحی شده‌ و پس از دریافت اقدام‌های مراقبتی لازم توسط همکاران عملیاتی به بیمارستان امام حسین( ع) مهران اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستان ایلام افزود: این آتش‌سوزی به علت وزش باد به اطراف سرایت کرد و هشت دستگاه خودرو نیز دچار آسیب شدند.

وی ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

در همین حال سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه امروز، دو موکب در مرز مهران دچار حریق شد. متأسفانه در این حادثه یک زن جان خود را از دست داد. همچنین ۳ نفر مصدوم شدند.

در این حادثه علاوه بر تخریب موکب‌ها، ۹ خودرو نیز کاملا سوخت.

پایانه مرزی مهران پرترددترین گذرگاه رسمی زائران اربعین و عتبات عالیات عراق است. از آغاز ماه صفر تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائر اربعین از این گذرگاه تردد کرده اند.

