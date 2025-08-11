به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظرسنجی نشان داد که گزینه مقاومت همچنان فراتر از مرزهای طایفهای است و اکثریت لبنانیها (۵۸ درصد) مخالف هرگونه دستکاری یا خلع سلاح آن بدون وجود یک استراتژی دفاعی هستند؛ این شامل نیمی از اهلسنت، حدود یکسوم مسیحیان و درصد بیشتری از دروزیها میشود.
حدود ۷۲ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی تصریح کردند که ارتش لبنان به تنهایی قادر به مقابله با هرگونه تجاوز اسرائیلی نیست، همچنین حدود ۷۶ درصد معتقدند که دیپلماسی به تنهایی نیز توان بازدارندگی در برابر تجاوز را ندارد.
نظرسنجی همچنین نشان داد که لبنانیها با وجود تنوع طایفهای، نگرانیهای زیادی نسبت به خطر وجودی ناشی از تحولات سوریه دارند. وزارت خارجه لبنان که وزیر آن از حزب «قوات لبنانی» است، در پایینترین سطح اعتماد در میان مؤسسات رسمی لبنان قرار گرفت.
این نظرسنجی توسط اداره آمار و افکارسنجی مرکز مشاوره برای مطالعات و مستندسازی، بین ۲۷ ژوئیه و ۴ آگوست انجام شد. این نظرسنجی شامل پرسشهایی درباره موضوعات روز همچون مقاومت، ارتش، استراتژی دفاعی، و موضع نسبت به رویدادهای سوریه بود. حجم نمونه ۶۰۰ نفر (۵۴ درصد مرد و ۴۶ درصد زن) بود که بهطور تصادفی از تمام مناطق، مذاهب و گروههای سنی انتخاب شدند. حاشیه خطا حدود ۵ درصد اعلام شد. نسبت شیعه و سنی در نمونه برابر (۳۰ درصد) بود، در حالی که مسیحیان حدود ۳۴ درصد و دروزیها ۷ درصد بودند.
در پاسخ به این سؤال که آیا با خلع سلاح مقاومت بدون استراتژی دفاعی موافق هستید؟، حدود ۹۶ درصد از شیعیان، ۵۰ درصد از اهلسنت، ۴۶ درصد از دروزیها و ۳۲ درصد از مسیحیان پاسخ منفی دادند.
همه ادیان و مذاهب با درصد بالایی (۹۲ درصد شیعه و بهطور میانگین ۶۳/۳ درصد از سایر مذاهب) بر این باور بودند که ارتش به تنهایی قادر به مقابله با تجاوز اسرائیل نیست.
شرکتکنندگان از تمام ادیان و مذاهب، هرچند با درصدهای متفاوت، معتقد بودند که دیپلماسی به تنهایی نمیتواند تجاوز را متوقف کند؛ این نظر را حدود ۸۰ درصد از شیعیان، ۵۳ درصد از اهلسنت، ۵۰ درصد از دروزیها و ۴۱ درصد از مسیحیان تأیید کردند.
بخش بزرگی از پاسخدهندگان همچنین اعتقاد داشتند که تحولات سوریه تهدیدی وجودی برای لبنان است که میتواند ثبات داخلی را به خطر بیندازد و راه را برای حمله مسلحانه به لبنان هموار کند. همگرایی بالایی بین شیعیان و دروزیها مشاهده شد که علت آن به حوادث اخیر استان سویدا با اکثریت دروزی در سوریه برمیگردد؛ ۸۸ درصد از شیعیان و بیش از ۸۳ درصد از دروزیها این وضعیت را خطری برای لبنان دانستند، در حالی که این نسبت بین مسیحیان بیش از ۶۸ درصد و بین اهلسنت حدود ۶۲ درصد بود.
در پاسخ به پرسش درباره اعتماد به مؤسسات رسمی لبنان، ریاستجمهوری با ۶۷ درصد اعتماد متوسط تا بالا در رتبه نخست قرار گرفت، سپس نخستوزیری با ۵۵ درصد، پارلمان با حدود ۵۰ درصد، قوه قضائیه با ۴۰ درصد و وزارت خارجه با ۳۸ درصد.
شیعیان بالاترین نرخ بیاعتمادی به مؤسسات را نشان دادند، بهویژه نسبت به نخستوزیری (۵۴ درصد)، قوه قضائیه (۶۴ درصد) و وزارت خارجه (۶۳ درصد). در مقابل، سایر طوایف سطح بالاتری از اعتماد متوسط یا بالا داشتند، بهخصوص به ریاستجمهوری (مثلاً ۴۹ درصد از مسیحیان و ۴۳ درصد از اهلسنت). این امر نشان میدهد که اعتماد به نهادها تحت تأثیر ارزیابیهای مذهبی و سیاسی و نیز تجربههای تاریخی با این مؤسسات قرار دارد.
