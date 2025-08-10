به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بول مرقص» وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان، پنجشنبه شب در سخنانی از موافقت دولت این کشور با اهداف سند آمریکایی مبنی بر «پیشبرد یک راه‌حل جامع و پایدار» خبر داد و گفت وزرایی که از جلسه امروز هیات دولت خارج شدند، به بیانیه وزارتی که بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارد، پایبند هستند.

وی تاکید کرد: هیات دولت لبنان طرح انحصار سلاح در دست دولت و استقرار ارتش این کشور در جنوب را تصویب کرده است.

وزرای امل و حزب‌الله ضمن رد قاطعانه بررسی سند آمریکا به عنوان یک توافق تاکید کردند باید تا زمان خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از خاک لبنان، توقف حملات این رژیم و آغاز بازسازی، هرگونه اظهار نظر درباره سلاح حزب‌الله به تعویق بیفتد.

«حسن عزالدین» عضو حزب‌الله لبنان نیز با انتقاد از تصمیم دولت برای انحصاری کردن سلاح، تصریح کرد با وجودی که حملات رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه دارد، دولت منافع ملی را نادیده می‌گیرد.

براساس اعلام رسانه‌ها، اهداف پیشنهاد آمریکا شامل حذف تدریجی حضور مسلحانه بازیگران غیردولتی از جمله حزب‌الله، استقرار نیروهای لبنانی در مناطق کلیدی مرزی و داخلی، اطمینان از خروج رژیم صهیونیستی از پنج نقطه، حل‌وفصل مسائل مربوط به زندانیان از طریق مذاکرات غیرمستقیم و ترسیم دائمی مرزهای لبنان با اراضی اشغالی و سوریه می‌شود.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه از تصمیم دولت لبنان برای واگذاری مسئولیت جمع‌آوری تمام سلاح‌ها به نیروهای مسلح لبنان به منظور کنترل دولت بر آن‌ها استقبال کرد.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و وزارت جنگ این رژیم نیز هنوز پاسخی به درخواست توضیح در این باره نداده است.

تاکنون حتی دولت‌های غیرهمسو نیز به سمت اجرای خلع سلاح حزب‌الله نرفته‌اند

«سعید آجرلو» کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با مصوبه دولت لبنان در ارتباط با خلع سلاح حزب‌الله لبنان تصریح کرد: بحث خلع سلاح حزب‌الله لبنان بعد از جنگ ۲۰۰۶ و یا جنگ ۳۳ روزه در قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. در بخشی از این قطعنامه تاکید شده که باید حزب‌الله لبنان در جنوب این کشور خلع سلاح شود و کنترل این منطقه به ارتش واگذار شود.

او با بیان اینکه «در طول این سال‌ها حتی دولت‌های غیرهمسوی حزب‌الله لبنان در بیروت به سمت اجرای این قطعنامه نرفتند»، گفت: آنها بعضا بحث خلع سلاح را به عنوان یک امر سیاسی مطرح می‌کردند، اما برنامه دولت و ارتش برای اجرا نبود. در حال حاضر به دلیل شرایطی که در لبنان وجود دارد ما شاهد این هستیم که از سوی دولت این کشور گام‌هایی برای اجرای این قطعنامه برداشته شده است.

آجرلو با اشاره به وضعیت لبنان و جریان مقاومت در این کشور در طول دو سال اخیر خاطرنشان کرد: بعد از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و ترور فرماندهان ارشد مقاومت از جمله «سیدحسن نصرالله»، ما به تدریج شاهد این بودیم که جایگاه سیاسی حزب‌الله و ائتلاف‌هایی که ساخته بود، متزلزل شد و در مدت اخیر نیز دولتی در لبنان بر روی کار آمده که مورد حمایت جریان غربی و عربی و مخالف ایران است.

او افزود: از دیگر سو شرایط در کابینه لبنان به نحوی نبود که بتواند از گزینه یک‌سوم برای وتو این تصمیم استفاده کند و در مورد اجرای این طرح یک اجماع خارجی از سوی طرف‌های ثالث که در مورد تحولات لبنان تاثیرگذار هستند، ایجاد شده است.

اجماع عربی و غربی در مورد حزب‌الله لبنان ایجاد شده است

آجرلو با بیان اینکه «با توجه به تحولات اخیر در منطقه و همچنین سقوط دولت بشار اسد در سوریه دسترسی جمهوری اسلامی ایران نیز به لبنان کمتر شده است»، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک اجماع عربی و غربی در مورد حزب‌الله لبنان ایجاد شده و جریان‌هایی که پیش از این در داخل لبنان همراه حزب‌الله بودند فعالانه برای حمایت از این جریان در صحنه حضور ندارند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به ترورهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خاطرنشان کرد: مجموعه شواهد نشان می‌دهد که وضعیت کنونی لبنان با یکی دو سال پیش و حتی زمان هفت اکتبر یکسان نیست.

کل جریان شیعه از سلاح مقاومت حمایت می‌کند

او در ادامه به تشریح برخی از موانع پیش رو برای اجرای مصوبه خلع سلاح حزب‌الله اشاره کرد و گفت: کل جریان شیعه در لبنان از سلاح مقاومت به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن داخلی در این کشور حمایت می‌کند و این می‌تواند یکی از موانع اجرایی در خلع سلاح حزب‌الله به حساب آید. از طرف دیگر حزب‌الله لبنان تاکنون در برابر برخی از فشارها و تحولات در داخل لبنان از خود صبر استراتژیک نشان داده و اگر این صبر و این فضا بشکند ممکن است باعث ایجاد درگیری داخلی در لبنان شود و این چیزی نیست که کسی در لبنان به دنبال آن باشد.

آجرلو ادامه داد: از دیگر سو حداقل یک‌سوم ارتش لبنان شیعه هستند و اینکه براساس تجربه خیلی از مصوبات در لبنان بوده که فقط بر روی کاغذ نوشته شده و اجرایی نشده و ممکن است این مصوبه نیز به همین سرنوشت مبتلا شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود اظهار کرد: وضعیت لبنان و حزب‌الله در شرایط فعلی پیچیده است. حزب‌الله لبنان و جنش امل اعلام کردند طرح‌های سیاسی برای عبور از این وضعیت دارند و باید دید در نهایت وضعیت به چه سمت و سویی می‌رود.

