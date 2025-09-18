به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صابر گل عنبری تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در کانال تبگرامی خود در تحلیل فشارهای روز افزون به حزب الله برای خلع سلاح آن نوشت:

حدود نه ماه از «آتش‌بس» لبنان می‌گذرد. از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون روزی نیست که اسرائیل به اهدافی در لبنان حمله نکند.

امروز هم دستور تخلیه چند ساختمان در سه روستا در جنوب این کشور را داده است که متعاقب أن عده‌ای از این مناطق کوچ اجباری کردند.

در عین حال هم ارتش لبنان امروز اعلام کرد که در این مدت، اسرائیل ۴۵۰۰ بار توافق آتش بس را نقض کرده است.

واقعیت این است که این دیگر نقض آتش بس نیست، بلکه یک جنگ یکجانبه است که در جریان است؛

بدون این که یک طرف یک موشک و پهپاد هم شلیک کند، طرف مقابل یعنی اسرائیل مدام اقدام به حمله و ترور می‌کند.

امروز هم همزمان با دستور تخلیه در سه روستا، از حمله گسترده قریب الوقوع به «زیر ساخت‌های نظامی» حزب الله در جنوب لبنان خبر داده است.

در این میان، اما حزب الله در وضعیت بسیار دشوار و سختی قرار گرفته است؛ از یک سو حملات بی‌وقفه و فزاینده اسرائیل و از دیگر سو فشارهای داخلی برای خلع سلاح. ورود حزب به چالش جدی با هر کدام از این دو طرف نیز به بهای تضعیف موضع آن در قبال طرف دیگر است.

واقعیت این است که شروع عملیات خلع سلاح به معنای بازگشت لبنان به دوران سیاه جنگ داخلی است که فکر نکنم هیچ طرفی رغبتی به آن داشته باشد.

از طرف دیگر نیز روشن نیست که هیچ گونه واکنش حزب الله به حملات اسرائیل با مشکلات تسلیحاتی و ساختاری پس از هدف قرار دادن انبارهای سلاح و ترور فرماندهان ارشد آن قبل و بعد از آتش‌بس ارتباط دارد یا به علت نگرانی از پیامدهای داخلی سنگین ورود به درگیری جدید با اسرائیل است.

به نظر می‌رسد جنگ دو طرفه دیگری این بار بر خلاف گذشته در عرصه داخلی لبنان پرپیامد باشد.

صابر گل عنبری

