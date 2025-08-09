به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهایی که عاشقان حسینی پای پیاده رهسپار کربلا هستند، خبر کوچ ابدی استاد فرشچیان نگارگر عاشورا، تلخ و ناگهانی بود. او عمرش را صرف خلق زیباترین ضریح‌های اهل بیت(ع) و روایت تصویری از واقعه کربلا کرد.

حجت‌الاسلام هادی‌منش در یادداشت کوتاهی، پرده‌ای از خاطره خود با استاد فرشچیان را گشود. او از روزهایی نوشت که قرار بود چهارده روایت مستند از عاشورا، به نیت چهارده معصوم(ع)، در قاب هنر جاودانه شود. متن این یادداشت به شرح زیر است:

نگارگر عاشورا و ضریح‌های اهل بیت (علیهم السلام) در روزهای مشایه، به دیار حق شتافت.

خدایش بیامرزد نگارگر زیباترین ضریح‌ها را!

به یاد دارم چند سال پیش، از سوی استاد فرشچیان با ما مکاتبه‌ای شد که ایشان در نظر دارند به نیت چهارده معصوم (علیهم السلام) چهارده روایت محکم و مستند از واقعه عاشورا را در پرده‌ی نگار آورند. ما موارد زیر را با ذکر سند و صفحه از مقاتل مستند و معتبر به ایشان، بدین شرح، پیشنهاد کردیم:

وداع امام حسین(علیه السلام) با حرم نبوی، امام حسین (علیه السلام) در مکه و نامه‌های کوفیان، تنهایی جناب مسلم بن عقیل(علیه السلام) در کوفه،

دستگیری جناب مسلم بن عقیل (علیه السلام)، شهادت مسلم بن عقیل(علیه السلام)، پیوستن زهیر بن قین به امام حسین(علیه السلام)، دیدار حر با امام حسین(علیه السلام)، ورود امام حسین (علیه السلام) به سرزمین کربلا، ارسال امان نامه برای حضرت عباس (علیه السلام)، خطبه امام در شب عاشورا، نماز ظهر عاشورا، شهادت حضرت علی اکبر(علیه السلام)، شهادت حضرت عباس (علیه السلام)، شهادت طفل شیرخوار امام حسین (علیه السلام)، نبرد و شهادت امام، مجلس عبیدالله، مجلس یزید و بازگشت اهل بیت به مدینه.

و نمی‌دانم آیا این صفحه‌های ماندگار تاریخ اسلام و تشیع، به قلم ایشان نگارینه هم شد یا نه. روحشان شاد...

اللهم انا لانعلم منه الا خیرا

هادی منش

