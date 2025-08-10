واکنش تند محمد صلاح به توئیت یوفا درباره شهادت «پله فلسطین» + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سلیمان العبید ۴۱ ساله، «پله فلسطینی»، در حالی که منتظر کمک در غزه بود، توسط ارتش صهیونیستی به شهادت رسید این درحالی است که یوفا در پیام تسلیت به خاطر شهادت او، به نحوه یا عامل شهادتش اشاره‌ای نکرد.

محمد صلاح علیه توییت یوفا در سوگ «پله فلسطینی»، نظر طعنه‌آمیزی منتشر کرد که مورد تحسین گسترده طرفدارانش قرار گرفت.

در توییت یوفا آمده است: «خداحافظ سلیمان العبید، «پله فلسطینی»». صلاح در بازنشر این پست، با لحنی کنایه‌آمیز از نهاد حاکم بر فوتبال اروپا می‌پرسد: «می‌توانید به ما بگویید که او چگونه، کجا و چرا درگذشت؟»

این اظهار نظر کنایه‌آمیز صلاح با تحسین بسیاری از هوادارانش روبرو شد.

