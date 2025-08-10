به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان ذا مارکر گزارش داد که بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای در نروژ درباره سرمایه‌گذاری‌های صندوق ثروت حاکمیتی این کشور – که بزرگ‌ترین صندوق جهان به شمار می‌رود – در شرکت‌های اسرائیلی شدت گرفته است. این شرکت‌ها، طبق گزارش‌ها، به حمایت از عملیات نظامی در غزه و شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی متهم هستند.

این صندوق که با نام NBIM شناخته می‌شود، حدود ۱.۹ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد و در حدود ۸۷۰۰ شرکت در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق تا پایان سال ۲۰۲۴، این سهامدار ۶۵ شرکت اسرائیلی به ارزش مجموع ۱.۹۵ میلیارد دلار بوده است.

«ینس استولتنبرگ» وزیر دارایی نروژ اعلام کرد که این صندوق در روز سه‌شنبه درباره تغییر در سرمایه‌گذاری‌های خود در اسرائیل تصمیم‌گیری خواهد کرد.

او ضمن تأکید بر اینکه خروج کامل از همه شرکت‌های اسرائیلی» در دستور کار نیست، گفت: اگر چنین کنیم، به معنای آن است که فقط به دلیل اسرائیلی بودن یک شرکت، سرمایه‌گذاری را خارج کرده‌ایم. با این حال، هر اقدامی که بتوان سریع انجام داد، باید سریعا اجرا شود.

این بازبینی فوری پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های نروژ گزارش دادند صندوق سهامدار شرکت اسرائیلی موتورز بیت شِمِش است؛ شرکتی که خدماتی همچون تعمیر و نگهداری جنگنده‌های ارتش اسرائیل ارائه می‌دهد. این افشاگری درست پیش از انتخابات ۸ سپتامبر نروژ، جنجال سیاسی به راه انداخت و حتی مشاور اخلاقی مستقل صندوق اذعان کرد که باید گزینه خروج از این سرمایه‌گذاری بررسی می‌شد. شرکت اسرائیلی یادشده اما از اظهار نظر خودداری کرده است.

استولتنبرگ توضیح داد که یکی از موضوعات مورد بحث میان وزارت دارایی و صندوق، نقش مدیران سرمایه‌گذاری خارجی در چنین تصمیماتی بوده است. به گفته او، سرمایه‌گذاری در موتورز بیت شِمِش از طریق یک مدیر خارجی انجام شده که نامش اعلام نشده است. طبق اطلاعات صندوق، سه مدیر صندوق اسرائیلی وظیفه مدیریت بخشی از دارایی‌های این صندوق در اسرائیل را برعهده دارند.

صندوق ثروت حاکمیتی نروژ پیش‌تر نیز تصمیمات مشابهی گرفته است. این صندوق در ماه مه گذشته، تمام سهام خود را در شرکت سوخت‌رسانی اسرائیلی باز به دلیل فعالیت در شهرک‌ها فروخت و در دسامبر سال گذشته نیز از شرکت مخابراتی بیزک به همین دلیل خارج شد. اکنون نیز فروش سهام در پنج بانک اسرائیلی در دست بررسی است. با این حال، پارلمان نروژ در ماه ژوئن گذشته طرحی را که دولت را ملزم به خروج کامل سرمایه‌گذاری‌ها از شرکت‌های فعال در سرزمین‌های اشغالی می‌کرد، رد کرده بود.

گزارش‌ها همچنین حاکی است که دولت نروژ در حال انجام بازبینی کلی در خصوص ارتباط این صندوق با فعالیت‌های اقتصادی اسرائیل به ویژه از نظر پایبندی به دستورالعمل‌های اخلاقی مصوب پارلمان درباره سرمایه‌گذاری در مناطق جنگی و تحت اشغال نظامی است.

روزنامه عبری‌زبان ذا مارکر این روند را نشانه افزایش فشارهای سیاسی داخلی و تردیدها نسبت به تعهد واقعی صندوق به معیارهای اخلاقی اعلام‌شده‌اش می‌داند. این روزنامه یادآور شده است که هرچند صندوق در گذشته در مورد شرکت‌های فعال در شهرک‌ها تصمیم به خروج گرفته، اما همچنان سرمایه‌گذاری‌هایی را حفظ کرده که ارتباط مستقیم با ساختار نظامی اسرائیل دارند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸