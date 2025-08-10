به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده دائم فلسطین در اتحادیه عرب از برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب در رابطه با طرح اشغال کامل نوار غزه در قاهره خبر داد که پیشتر توسط کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی تصویب شده بود.

مهند العکلوک، نماینده دائم فلسطین در اتحادیه عرب، خاطرنشان کرد که این اتحادیه امروز یکشنبه نشستی اضطراری در قاهره با هدف بررسی راهکارهای مقابله با تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نوار غزه برگزار خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، مهند العکلوک در ادامه افزود، این نشست شورای اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائم و بنا به درخواست دولت تشکیلات خودگردان فلسطین و با حمایت کشورهای عضو برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفت، هدف از برگزاری این نشست بررسی اقدامات عملی جهت ممانعت از اجرای این طرح رژیم صهیونیستی است که به معنای بازگشت اشغالگری کامل، سیطره جامع و همه‌جانبه بر غزه و در نهایت، کوچاندن اجباری فلسطینیان در داخل و خارج این منطقه خواهد بود.

طبق گفته نماینده دائم فلسطین در اتحادیه عرب، در نشست مذکور همچنین در خصوص راهکارهای خاتمه بخشیدن به فاجعه انسانی در غزه رایزنی خواهد شد؛ فاجعه‌ای که با تداوم ارتکاب جنایات نسل‌کشی، افزایش محاصره غذایی و اجرای سیاست‌های نابودگرایانه علیه غیرنظامیان فلسطینی، دامنه آن به‌طور روزافزون گسترده‌تر می‌شود.

..............................

پایان پیام/ 167