به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک پژوهش دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد که حضور محمد صلاح، ستاره مصری و مسلمان تیم لیورپول، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش اسلام‌هراسی در منطقه مرک‌ساید بریتانیا داشته است.

بر اساس این مطالعه، پس از پیوستن صلاح به لیورپول در سال ۲۰۱۷، میزان جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در این منطقه حدود ۱۹ درصد کاهش یافته، در حالی که آمار سایر جرایم بدون تغییر باقی مانده است.

همچنین بررسی محتوای بیش از ۱۵ میلیون توئیت هواداران فوتبال بریتانیا نشان داده است که توئیت‌های حاوی محتوای ضداسلامی در میان هواداران لیورپول به نصف کاهش یافته و از ۷.۲ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است.

پژوهشگران دلیل این تغییر را افزایش آشنایی عمومی با فرهنگ اسلامی از طریق چهره‌ای محبوب و موفق مانند محمد صلاح می‌دانند؛ شخصیتی که نه‌تنها در زمین فوتبال، بلکه در تعاملات اجتماعی نیز الگویی مثبت از یک مسلمان ارائه کرده است.

به گفته محققان، این یافته‌ها نشان می‌دهد که حضور افراد شناخته‌شده و محبوب می‌تواند نقش مهمی در کاهش تعصبات مذهبی و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز ایفا کند.

