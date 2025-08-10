به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفی در پاکسان با انتقاد از رویکرد دولت پاکستان در قبال اسرائیل گفت: سیاست دوگانه پاکستان باید پایان یابد.

وی تصریح کرد که مقامات پاکستانی از یک سو علیه اسرائیل شعار می‌دهند، اما در عمل به جای حمایت کامل از گروه‌های مقاومت مانند حماس، انصارالله یمن، ایران و حزب‌الله، با کشورهایی که حامی اسرائیل هستند، اتحاد برقرار می‌کنند.

نقوی افزود: حاکمان ما حتی با برچسب‌زدن به شیعیان تحت عنوان «زینبیون» مانع زیارت زمینی می‌شوند؛ این نفاق و دوگانگی باید فوراً پایان یابد.

عالم برجسته پاکستان گفت: حق هرگز با ظلم نابود نمی‌شود، بلکه این خیانت است که آن را سرکوب می‌کند. همان‌گونه که بنی‌امیه در نبرد مستقیم با پیامبر(ص) شکست خوردند اما با نفاق و توطئه ضربه جبران‌ناپذیری به اسلام زدند، امروز نیز آمریکا، اسرائیل و اروپا نتوانسته‌اند فلسطین را به طور کامل تسخیر کنند، ولی خیانت ترکیه، برخی کشورهای عربی و متحدان‌شان، زخم‌های عمیقی بر فلسطین وارد کرده که جبران‌پذیر نیست.

وی وضعیت امروز غزه را نتیجه همین خیانت‌ها دانست و تأکید کرد: اگر حاکمان عرب امروز به خود آیند، می‌توان ورق را برگرداند.



