خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: از ظلم به «مظلوم» بپرهیزید. زیرا دعای مظلوم به آسمان بالا می رود و به استجابت می رسد. حتی از ظلم به کافر یا حیوان هم باید ترسید.نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَی الْغَمَامِ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَی وَعِزَّتِی وَجَلَالِی لَأَنْصُرَنَّکِ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ از دعای ستم دیده بترسید. زیرا چنین دعایی بر ابرها سوار است و خداوند به او می فرماید به عزت و جلالم قسم حتما من تو را کمک می کنم حتی اگر بعد از مدتی بگذرد».

منظور از این که می فرماید دعای مظلوم بر ابر سوار است، یک تشبیه تا ما بفهمیم دعای مظلوم به خدا می رسد. همان طور که ما در دعاهایمان می خوانیم: «یا الله». این دست بالا بردن و بالا را نگاه کردن، به خاطر این است که ما یک قدرت بالاتر از خودمان را صدا می زنیم. یک قدرت قاهر که بر ما غلبه دارد. وگرنه حضور خدا در همه جا یکسان است. این طور نیست که الله در یک جا حضور بیشتری داشته باشد و در جای دیگر حضور کمتر. الله هستی مطلق است و همه جا را پر کرده است.

به فرموده امام صادق(ع) دعای سه گروه ردّ نمی شود: 1. دعای پدر در حق فرزند وقتی که فرزند کارِ نیکی در حقِّ پدر انجام می دهد و نفرین پدر در حقِّ فرزند زمانی که فرزند مورد عاقّ پدر قرار می گیرد. 2. نفرین مظلوم بر کسی که به او ظلم کرده، و دعای مظلوم در حقّ کسی که او را یاری کرده است. 3. دعای مؤمن در حق کسی که از او تقاضای کمک کرده و او اجابت نموده و نفرین مؤمن در مورد کسی که تقاضای کمک از او کرده و وی قادر بر کمک او بوده؛ ولی او را کمک نکرده است.

می‌دانید خداوند چه موقع دعای مظلوم‌ها را مستجاب می‌کند؟ آیا وقتی که ظلم به آنها زیاد بشود، خدا دعای آنها را مستجاب می‌کند؟ وقتی که تعداد مظلوم‌ها از تعداد ظالم‌ها کمتر باشد، خدا دعای مظلوم را مستجاب می‌کند اما وقتی تعداد مظلوم‌ها از تعداد ظالم‌ها بیشتر باشد، دیگر خدا دعای مظلوم‌ها را مستجاب نمی‌کند، بلکه به آنها می‌فرماید: شما که تعدادتان بیشتر از ظالمین است، پس چرا نشسته‌اید و دعا می‌کنید؟! بلند شوید و حق خودتان را از ظالمین بگیرید. (رسول الله ص: إنَّ اللّهَ عز و جل یَستَجیبُ لِلمَظلومینَ، ما لَم یَکونوا أکثَرَ مِنَ الظّالِمینَ، فَإِذا کانوا أکثَرَ مِنَ الظّالِمینَ فَلا یَستَجیبُ لَهُم؛

الان تعداد مظلوم‌ها در جهان بیشتر است یا تعداد ظالم‌ها؟ معلوم است که تعداد مظلوم‌ها بیشتر است. خُب چرا این مظلوم‌ها قیام نمی‌کنند؟ چرا فقط باید بنشینند و دعا کنند؟! در این شرایط، با دعا مشکل حل نمی‌شود. به قول آیت الله بهجت(ره) این چیزها با دعا حل نمی‌شود، بلکه با عوا حل می‌شود!

