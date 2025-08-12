به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه در محکومیت اقدام رژیم غاصب صهیونیستی برای اشغال کامل غزه بیانیهای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ما از همه دولتها، ملتها، علما، اندیشمندان، نهادهای حقوقی و سازمانهای بینالمللی میخواهیم اشغال کامل غزه را محکوم و آن را غیرقانونی و باطل اعلام کنند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الأنبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین، و صحبه المنتجبین
امت اسلام، ملتهای آزاده و همه آزاداندیشان جهان
امروز در برابر یکی از شنیعترین و گستاخانهترین جنایات تاریخ معاصر ایستادهایم؛ رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی با پشتیبانی آشکار قدرتهای استکباری در پی اشغال کامل غزه، ریشهکنی ملت مقاوم فلسطین و حذف کامل هویت و موجودیت آنان از جغرافیای تاریخی خویش است. این اقدام نه تنها یک تجاوز آشکار سرزمینی و نسلکشی سازمانیافته، بلکه نقض صریح همه موازین حقوقی، انسانی و شرعی در مقیاس جهانی است.
براساس اصول ثابت فقه اسلامی، دفاع از سرزمینهای اشغالی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین یک تکلیف شرعی، الهی و واجب عینی بر عهده همه مسلمانان و آزادگان جهان است. قرآن کریم میفرماید: وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ... (نساء/۷۵)
از منظر حقوق بینالملل عمومی، اقدام اخیر رژیم صهیونیستی، نقض آشکار منشور ملل متحد بهویژه اصل منع توسل به زور، کنوانسیون چهارم ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در جنگ و قطعنامههای متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص فلسطین است. این جنایتها طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (رُم) مصداق بارز جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی است.
ما از همه دولتها، ملتها، علما، اندیشمندان، نهادهای حقوقی و سازمانهای بینالمللی میخواهیم که:
۱. اشغال کامل غزه را محکوم و آن را غیرقانونی و باطل اعلام کنند.
۲. همه ابزارهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی بازدارندگی مشروع را برای توقف تجاوز به کار گیرند.
۳. مسیرهای ارسال فوری کمکهای انسانی، غذایی و دارویی به مردم غزه را بدون هیچ قید و شرطی باز کنند.
۴. رهبران رژیم صهیونیستی را به عنوان جنایتکاران جنگی تحت پیگرد قضایی بینالمللی قرار دهند.
حوزههای علمیه با تکیه بر فقه مقاومت و بر اساس آموزههای مکتب اهل بیت علیهمالسلام ضمن اعلام همبستگی کامل با ملت قهرمان فلسطین تأکید میکنند که مقاومت تا آزادسازی کامل سرزمین فلسطین، قدس شریف و همه اماکن مقدس اسلامی و مسیحی ادامه خواهد داشت.
بدانید که اشغالگران در برابر اراده ملتهای مقاوم و وعده تخلفناپذیر الهی شکست خواهند خورد: إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا وَ أَکِیدُ کَیْدًا فَمَهِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا (طارق/۱۵-۱۷)
والسلام علی جمیع عباد الله الصالحین
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه
