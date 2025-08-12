به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید مجتبی جلالیپور» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان امروز سهشنبه، 21 مرداد 1404 از آغاز پویش ملی «روایت قدمها» ویژه زائرین اربعین حسینی(ع) خبر داد.
وی هدف از اجرای این پویش را ایجاد بستری معنوی برای بیان احساسات و ثبت مشاهدات زائران عنوان کرد و افزود: این رویداد فرهنگی تلاش دارد با جمعآوری دلنوشتهها، عکسها و فایلهای صوتی کوتاه از زائران، امکان بهرهمندی دلهای جامانده از شور و معنویت این سفر معنوی را فراهم آورد.
مدیرکل کمیته امداد گیلان درباره نحوه شرکت در پویش توضیح داد: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در سه قالب ارسال کنند؛ دلنوشته کوتاه حداکثر ۱۰ خط، صدای ضبطشده حداکثر یک دقیقهای و تصاویر ماندگار از مسیر یا مراسم پیادهروی اربعین.
جلالیپور خاطرنشان کرد: مددجویان کمیته امداد میتوانند آثار خود را از طریق سامانه سها ارسال کنند و سایر همکاران، خانوادههای ایشان و عموم علاقهمندان نیز میتوانند از طریق سامانه همگروه به آدرس https://hamgorooh.emdad.ir و انتخاب بخش «پویش روایت قدمها» نسبت به بارگذاری آثار اقدام کنند.
وی در پایان گفت: مهلت ارسال آثار تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ است و به آثار برگزیده به قید قرعه جوایز نقدی و کمکهزینههای زیارتی اهدا خواهد شد.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما