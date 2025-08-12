به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت بین الملل حوزه های علمیه ایران در ادامه برگزاری سلسله نشست های علمی بین المللی نشست "بازخوانی ظرفیت های تمدنی اربعین حسینی" برگزار می نماید.

این نشست با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر «رسول چگینی» مدیر گروه امامت تطبیقی پژوهشکده امامت و عضو پیوسته انجمن علمی امامت حوزه، برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری نشست روز چهارشنبه تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ به صورت آفلاین است.

نشست به صورت آفلاین از تلویزیون اینترنتی حوزه به این لینک، پخش می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸