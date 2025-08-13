به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدعلی نجفی امروز چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگویی اظهار کرد: پیادهروی ویژه جاماندگان اربعین حسینی در ۵۷ نقطه روستایی و ۴۳ نقطه شهری استان گیلان برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین حسینی در رشت مرکز استان صبح فردا (پنجشنبه) از گلزار شهدا تا گلزار آستانهاشرفیه و عصر همین روز از گلزار شهدای رشت تا پیاده راه فرهنگی این شهر (میدان شهدای ذهاب) همراه با قرائت زیارت اربعین و سوگواری برگزار میشود.
وی با اشاره به برپایی بیش از ۵۰ موکب و ایستگاه صلواتی در جریان برگزاری مراسمهای ویژه اربعین در سراسر استان اضافه کرد: آئینهای اربعین حسینی در گیلان با همکاری سپاه قدس استان و مجموعههای مردمی برگزار میشود.
حجتالاسلام نجفی اظهار کرد: مراسم ویژه اربعین حسینی در مناطق مختلف استان گیلان با محوریت حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه جهادی و استکبار ستیزی برگزار میشود.
گفتنی است؛ اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) و یارانش در واقعه کربلا است؛ این روز مصادف با ۲۰ ماه صفر در تقویم هجری قمری و نماد پایداری و احیای ارزشهای عاشورا و فرصتی برای تجدید عهد با امام حسین (ع) و یارانش است.
پیادهروی اربعین هر ساله به یاد قیام امام حسین (ع) و یارانش و بزرگداشت شعائر دینی و ارزشهای عاشورایی در این ایام برگزار میشود؛ زائران از نقاط مختلف جهان به سمت کربلا و حرم امام حسین (ع) پیادهروی میکنند.
