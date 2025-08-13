  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در ۱۰۰ نقطه گیلان برگزار می‌شود

۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷
کد خبر: 1716673
پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در ۱۰۰ نقطه گیلان برگزار می‌شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در ۱۰۰ نقطه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی امروز چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی اظهار کرد: پیاده‌روی ویژه جاماندگان اربعین حسینی در ۵۷ نقطه روستایی و ۴۳ نقطه شهری استان گیلان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین حسینی در رشت مرکز استان صبح فردا (پنجشنبه) از گلزار شهدا تا گلزار آستانه‌اشرفیه و عصر همین روز از گلزار شهدای رشت تا پیاده راه فرهنگی این شهر (میدان شهدای ذهاب) همراه با قرائت زیارت اربعین و سوگواری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برپایی بیش از ۵۰ موکب و ایستگاه صلواتی در جریان برگزاری مراسم‌های ویژه اربعین در سراسر استان اضافه کرد: آئین‌های اربعین حسینی در گیلان با همکاری سپاه قدس استان و مجموعه‌های مردمی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام نجفی اظهار کرد: مراسم‌ ویژه اربعین حسینی در مناطق مختلف استان گیلان با محوریت حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه جهادی و استکبار ستیزی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) و یارانش در واقعه کربلا است؛ این روز مصادف با ۲۰ ماه صفر در تقویم هجری قمری و نماد پایداری و احیای ارزش‌های عاشورا و فرصتی برای تجدید عهد با امام حسین (ع) و یارانش است.

پیاده‌روی اربعین هر ساله به یاد قیام امام حسین (ع) و یارانش و بزرگداشت شعائر دینی و ارزش‌های عاشورایی در این ایام برگزار می‌شود؛ زائران از نقاط مختلف جهان به سمت کربلا و حرم امام حسین (ع) پیاده‌روی می‌کنند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha