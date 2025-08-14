به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله شلبایه ورزشکار اردنی بعد از آن که به قید قرعه مشخص شد باید با حریف اسرائیلی رو به رو شود، از تورنمنت تنیس «خرسونیس چلنجر» یونان انصراف داد.

به گزارش وبسایت خلیجیون نیوز، خروج شلبایه از این تورنمنت به منظور تاکید بر موضع اصولی او در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت گرفت و با واکنش‌های مثبت در سطح داخلی و بین‌المللی همراه شد.

وبسایت رسمی اتحادیه بازکنان حرفه‌ای تنیس اعلام کرد فیلیپو مورونی تنیسور ایتالیایی جایگزین شلبایه در این تورنمت خواهد شد. شرکت در این تورنمنت برای بازیکنان حاضر در آن ۵۰ امتیاز بین‌المللی به همراه دارد.

پیش از این نیز شماری از ورزشکاران اردنی در رقابت‌های مختلف انفرادی و گروهی از رویارویی با ورزشکاران صهیونیست انصراف داده بودند. مثلا تیم ملی جوانان بسکتبال اردن ماه گذشته از رویارویی با تیم اسرائیل در رقابت‌های جام جهانی در سوئیس خودداری کرد و با نتیجه ۲۰-۰ بازنده اعلام شد.

شلبایه از ۱۰ مسابقه اخیر خود صاحب ۷ پیروزی شد و با ۳۳ رتبه صعود در رده بندی بین‌المللی در رتبه ۳۵۳ جهان قرار گرفت.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

