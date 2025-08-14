به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه «العربیه» بامداد پنجشنبه مدعی شد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» پیشنهاد داده تا در صورت خروج کامل نظامیان صهیونیست از نوار غزه، این جنبش نیز نیروهایش را از این باریکه خارج کند.
العربیه به نقل از منابع خود گزارش داد که هیأت حماس حاضر در قاهره پیشنهادهای خود را درمورد توافق احتمالی آتشبس در غزه به میانجیگران مصری ارائه کرده است.
این منابع، که نامشان فاش نشد، به العربیه گفتند: «حماس آمادگی خود را برای خروج نیروهایش در ازای خروج نظامیان اسرائیل از مکانهای توافقشده اعلام کرده و بر تعهد خود به حفظ جان گروگانها تأکید کرده است».
در این گزارش همچنین آمده است که حماس «خواستار توافق کتبی با اسرائیل» شده است که تضمینهای بینالمللی مبنی بر کنار گذاشتن برنامههای اشغال غزه و عدم از سرگیری خصومتها را فراهم کند.
