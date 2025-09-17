به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» امروز، سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد اتهامات وارده مبنی بر استفاده حماس از غیر نظامیان به عنوان «سپر انسانی» و ممانعت از خروج آن‌ها از شهر غزه را «تلاشی آشکار برای گمراه‌سازی» دانست و آن را نشان‌دهنده بی‌توجهی این رژیم به افکار عمومی جهان و اصرار آن بر ادامه ارتکاب کشتارهای وحشیانه علیه غیر نظامیان بی‌گناه و اجبار آن‌ها به آوارگی با هدف کوچ اجباری از نوار غزه توصیف کرد.

حماس تاکید کرد تمام دروغ‌ها و ادعاهای سخنگویان و سران اشغالگر، حقیقت این رژیم فاشیست و ارتش تروریستی آن را که برای همه جهان آشکار شده است، تغییر نخواهد داد. همچنین، عطش سادیستی این رژیم برای خون غیر نظامیان و کودکان بی‌گناه، که در گزارش‌های سازمان ملل و شهادت سازمان‌های بین‌المللی مستند شده است، نیز تغییر نخواهد کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین همچنین ادعاهای سخنگوی ارتش اسرائیل درباره استفاده مقاومت از برج‌های مسکونی در شهر غزه برای اهداف نظامی را «دروغی آشکار» خواند.

حماس تأکید کرد این ادعاها صرفا برای توجیه جنایات ارتش فاشیست اسرائیل و سرپوش گذاشتن بر تخریب سیستماتیک شهر غزه، همانطور که قبلا در شهرهای رفح، خان یونس، جبالیا، بیت حانون و بیت لاهیا رخ داده است، مطرح می‌شود.

