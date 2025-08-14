میثاق مهدی‌زاده، فرمانده حوزه بسیج اداری و کارگری سپاه رشت امروز پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در رشت، با اشاره به فعالیت این موکب گفت: حوزه بسیج اداری و کارگری سپاه رشت توفیق دارد که در روز اربعین، موکب خود را فعال کرده و میزبان عزیزانی باشد که از گلزار شهدا تا میدان شهدای ذهاب به نیت راهپیمایی اربعین حسینی حضور پیدا می‌کنند. این موکب سال گذشته برگزار شد و امسال با حضور و همکاری مجموعه‌ها، قوت بیشتری گرفته است.

وی افزود: پذیرایی موکب در سه وعده انجام شده است. حدود نیم تُن سیب‌زمینی آماده‌سازی و عرضه شذ، یک تُن هندوانه میان مردم توزیع شد و حدود یک تُن جوجه‌کباب نیز به عزاداران تقدیم شد.

مهدی‌زاده تاکید کرد: همچنین با همکاری شرکت بستنی صمیمی، تعداد یک هزار و پانصد بستنی نیز امروز میان زائران اربعین توزیع شد.

فرمانده حوزه بسیج اداری و کارگری سپاه رشت با اشاره به سایر فعالیت‌ها گفت: در ایام اربعین، مراسمات مستمری در ادارات و کارخانجات برگزار می‌شود و تا امروز با قوت ادامه داشته است.

وی اظهار کرد: پایگاه شهید مسافر مربوط به کمیته امداد گیلان نیز در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی رشت در محدوده سه‌راه پاستوریزه، موکبی را برپا کرده و از زائرانی که به سمت میدان شهدای ذهاب حرکت کردند، پذیرایی کرده است.

