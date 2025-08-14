به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اربعین حسینی(ع) ۱۴۴۷ ق، مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۲۰ صفر ۱۴۴۷ با حضور آیت‌الله فاضلی بهسودی، یادگار آیت‌الله محقق کابلی، علما، طلاب و جمع زیادی از مهاجرین در دفتر مرکزی مرجعیت برگزار شد.

مجری برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دانش، پس از خوشامدگویی، قاری قرآن کریم جناب آقای مهدی حلیمی را برای تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید دعوت کرد که فضای مجلس را به نور وحی الهی معطر نمود. سپس مدیحه‌سرایی و ذکر توسل به حضرت سیدالشهداء(ع) و اهل‌بیت ایشان توسط حجت‌الاسلام والمسلمین براتعلی مرادی اجرا شد.

سخنران اصلی این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین داکتر حسین زاهدی از بخش تحقیقات دفتر مرجعیت، با موضوع «اربعین حسینی؛ حلقه ارتباطی میان فرهنگ‌ها و ملت‌ها» سخنرانی کرد. وی ضمن درود به ارواح مطهر شهدای کربلا و دعا برای سلامتی مرجع عالی‌قدر، بر نقش جهانی اربعین در ایجاد پیوند میان ملت‌ها و مذاهب تأکید نمود.

در پایان، «سفره اطعام حسینی» برای حاضران گسترده شد و عزاداران بر سر سفره کرامت امام حسین(ع) میهمان شدند.

