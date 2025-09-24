به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه دوشنبه هفته جاری در شهر هولتس‌فرد سوئد، آتش‌سوزی به‌سرعت وارد ساختمان مسجد این شهر شد و این ساختمان را که پیش‌تر کلیسا بوده و بعداً به مسجد تبدیل شد، تخریب کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این حادثه هیچ‌گونه مصدومی نداشته، اما ساختمان کاملاً ویران شده است.

مایکل هسلگارد از کمیتۀ خدمات امداد و نجات شهر هولتس‌فرد در خصوص حادثه آتش‌سوزی در مسجد این شهر گفت: ما نمی‌دانیم آتش‌سوزی چگونه آغاز شده است، اما آتش به شدت در ساختمان مسجد گسترش یافته بود. ساختمان به طور کامل تخریب خواهد شد و دیگر نمی‌توان از آن برای هیچ چیزی استفاده کرد.

تیم‌های امداد و نجات تا صبح در محل آتش‌سوزی باقی ماندند تا آتش را به طور کامل خاموش کنند و پس از آن پلیس منطقه را برای آغاز تحقیقات محدود کرد.

پاتریک فورس، سخنگوی پلیس شهر هولتس‌فرد با بیان این‌که این پرونده به عنوان آتش‌سوزی عمدی مشکوک بررسی می‌شود، گفت: این طبقه‌بندی به این دلیل است که نمی‌دانیم چرا ساختمان دچار حریق شده است.

