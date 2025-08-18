تولیت آستان علاءالدین حسین(ع): خبرنگاران را تنها نگذارید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت ایام هفته خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک سالروز بازگشت آزادگان به وطن و روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاری از ارزشمندترین حرفههایی است که میتواند مصداق آیه شریفه «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: خبرنگاری حرفهای که اگر با رعایت اصول اخلاقی و با نیت رضای الهی انجام گیرد، در شمار رسالت پیامبران قرار میگیرد، روحانیون نیز در جایگاه خبرنگاران مکتب اسلام قرار دارند.
دبیرجامعه روحانیت شیراز با تصریح بر اینکه آنچه در خبرنویسی اهمیت دارد، توجه به تقویت امید و انسجام ملی است، عنوان کرد: انتشار مطالبی که موجب تنش و ناامیدی شود، نهتنها سودی ندارد بلکه آسیبزا خواهد بود. خبری که با نگاه مثبت و مسئولانه تهیه شود، آثار معنوی و اجتماعی قابل توجهی برای خبرنگار و جامعه به همراه دارد و زمینهساز توفیقات خواهد بود.
تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) نیز با اشاره به نقش حیاتی خبرنگاران گفت: همه اذعان دارند که در دوران جنگ ۱۲ روزه، خبرنگارانی که با کمترین امکانات از وظیفه خود عقبنشینی نکردند، با اطلاعرسانی شجاعانه، موجی از آگاهی و همبستگی ملی را رقم زدند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری در ادامه افزود: از محدودیتهای امکانات خبرنگاران آگاه هستم و به مسئولان توصیه میکنم برای حفظ شأن و جایگاه این قشر اثرگذار، تمام تلاش خود را در جهت تأمین نیازهای آنان به کار گیرند. انصاف نیست که خبرنگاران ما با دست خالی در برابر رسانههای معاندی قرار گیرند که از پیشرفتهترین تجهیزات و امکانات برخوردارند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما