به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، برگزاری مراسم مراسم تجلیل از فعالان رسانه‌ای استان فارس در شهر صدرا، با وجود فاصله قابل توجه از شیراز، برای بسیاری از خبرنگاران و عکاسان استان دشوار بود. این انتخاب مکانی، بدون در نظر گرفتن سهولت دسترسی و شرایط کاری خبرنگاران، نشان از عدم شناخت و توجه به واقعیت‌های حرفه‌ای آنان دارد.

بر اساس اعلام اولیه، قرار بود نمایندگانی از خبرنگاران و عکاسان در مراسم سخنرانی کنند و از دغدغه‌ها و مشکلات صنفی خود بگویند. اما این بخش از مراسم، که قرار بود اصلی‌ترین بخش آن باشد، به دلایل نامشخص حذف شد. خبرنگاران نه‌تنها فرصت بیان خواسته‌های خود را نیافتند، بلکه مراسم به پخش یک کلیپ و صرف شام محدود شد.

استاندار فارس در مراسم حضور داشت، اما متأسفانه هیچ فضایی برای شنیدن صدای خبرنگاران فراهم نشد. این در حالی‌ست که انتظار می‌رفت ایشان با درایت و مسئولیت‌پذیری، بخش گفت‌وگو با اهالی رسانه را محور اصلی مراسم قرار دهد. حذف این بخش، پیام ناامیدکننده‌ای برای جامعه رسانه‌ای استان داشت: خبرنگار دیده می‌شود، اما شنیده نمی‌شود.

اگر قرار است تجلیل از خبرنگاران تنها به صرف شام و پخش کلیپ محدود شود، بهتر است نام آن را مراسم تجلیل نگذاریم خبرنگاران نیازمند شنیده شدن‌اند، نه دیده شدن آنان خواهان حمایت‌اند، نه صرفاً حضور در یک ضیافت.

هفته خبرنگار، فرصتی است برای بازنگری در نگاه مسئولان به رسانه‌ها مراسمی که در شهر صدرا برگزار شد، با وجود حضور مقام عالی اجرایی استان، نتوانست جایگاه واقعی خبرنگار را به رسمیت بشناسد امید است مسئولان فرهنگی و اجرایی استان، در برنامه‌های آتی، با نگاهی عمیق‌تر و مسئولانه‌تر، به جایگاه رسانه و اهالی آن توجه کنند.

گزارش: حجت کهیاری

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸