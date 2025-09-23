به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق پرداخت بدهی خود به کشاورزان این کشور به مبلغ ۵۰۰ میلیارد دینار (معادل ۳۷۸.۷۹ میلیون دلار) را برای محصول گندم آغاز کرده، اقدامی که در چارچوب برنامهای برای پرداخت مجموع ۳ تریلیون دینار (۲.۲۷ میلیارد دلار) به منظور حمایت از بخش کشاورزی عراق است.
با این حال، اعلام پرداخت آخرین مرحله به ویژه پس از تأخیر بیش از ۸ ماه در پرداخت بدهی دولت عراق به کشاورزان باعث ناامیدی فراوان آنها شد.
مکانیزم پرداخت
«محمد حنون» سخنگوی وزارت بازرگانی عراق، در گفتوگو با شبکه الجزیره قطر توضیح داد که این مبالغ برای کشت گندم تحویل داده شده به مراکز بازاریابی پرداخت میشوند و وزارتخانه با هماهنگی مستقیم با وزارت دارایی تلاش میکند تا مبالغ به دست ذینفعان برسد.
وی افزود که مبلغ کل ۳ تریلیون دینار، از جمله آخرین پرداخت ۵۰۰ میلیارد دینار، بین شعب شرکت عمومی تجارت غلات در بغداد و سایر استانها توزیع خواهد شد و وزارتخانه بر اساس اولویت و ترتیب تحویل محصول پرداختها را انجام میدهد. تمام مقادیر گندم تحویل شده به مراکز بازاریابی تحت آزمایشهای دقیق آزمایشگاهی قرار میگیرد و پس از تأیید، فرآیندهای رسیدگی و نظارت برای اطمینان از صحت معاملات آغاز میشود.
سخنگوی وزارت بازرگانی عراق افزود: برنامه پرداخت با همکاری انجمنهای کشاورزی تنظیم میشود تا اطمینان حاصل شود که فرآیند عادلانه و مناسب برای همه کشاورزان باشد. گندم یکی از محصولات استراتژیک است که توسط دولت حمایت میشود و موفقیت در فصل بازاریابی امسال باعث ایجاد ذخیره استراتژیک قابل توجهی از گندم شده و امنیت غذایی عراق را در برابر چالشهای منطقهای و بینالمللی تقویت کرده است.
حنون در خصوص امکان سرمایهگذاری کشاورزان در این مبالغ توضیح داد که این موضوع به خود کشاورزان بستگی دارد و آنها میتوانند این مبالغ را در پروژههای توسعهای برای بهبود تولید و توسعه بخش کشاورزی به کار گیرند.
«آثیر داود الغریری» وزیر بازرگانی عراق نیز در ۳۱ مه سال جاری از دستیابی به خودکفایی در محصول گندم خبر داد و تأکید کرد که ذخیره گندم امکان توزیع آرد در قالب کارتهای سهمیهای را تا فصل بازاریابی بعدی فراهم میکند.
مبلغ پرداختی کافی نیست
احمد العیساوی، عضو دفتر اجرایی اتحادیه عمومی انجمنهای کشاورزی عراق، اهمیت پرداخت ۵۰۰ میلیارد دینار را کم ارزیابی کرد و گفت که این مبلغ باعث ناامیدی کشاورزان شده است.
وی افزود که این مبالغ در واقع بدهی عقبافتاده دولت عراق به کشاورزان برای محصول گندم است و تأخیر بیش از ۸ ماه در پرداخت، مشکلات مالی برای کشاورزان ایجاد کرده و آنها را از آماده شدن برای فصل کشاورزی بعدی بازمیدارد.
وی خواستار تشکیل یک شورای کشاورزی متشکل از تمامی وزارتخانههای ذیربط در عراق شد تا با تدوین یک برنامه استراتژیک، بخش کشاورزی این کشور را تقویت کنند.
جبران خسارت مناطق آسیبدیده
العیساوی از نخستوزیر عراق خواست که به وعدههای خود عمل کرده و تمام بدهی عقبافتاده کشاورزان را پرداخت کند، بهعلاوه خسارت کشاورزان در استانهای دیوانیه، نجف و السماوه که هنوز جبران نشدهاند.
وی تأکید کرد که بخش کشاورزی عراق نیازمند اراده سیاسی، برنامهریزی جامع و اندیشه ملی است تا بتواند رشد کند، و ابراز تأسف کرد که کشاورزان عراقی در شرایط کمآبی و تأخیر پرداختها با مشکلات جدی مواجه هستند و از حمایت مؤثر دولت بهرهمند نمیشوند.
