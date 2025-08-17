به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ویدیوی جدیدی در رسانههای اجتماعی اسرائیل به اشتراک گذاشته شده است که ایتامار بنگویر، وزیر راست افراطی اسرائیلی، را نشان میدهد که به مروان برغوثی، سرشناسترین زندانی فلسطینی، در سلولش در زندان طعنه و ریشخند میزند.
به گزارش فرارو، این اولین باری است که مروان برغوثی پس از سالها از سوی عموم دیده میشود. او پیر و نحیف به نظر میرسد.
بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، به او میگوید: تو برنده نخواهی شد. کسی که با مردم اسرائیل درگیر شود، کسی که فرزندان ما را بکشد، کسی که زنان ما را بکشد، ما او را نابود خواهیم کرد.
در حالی که برغوثی سعی میکند وارد شود و صحبت کند، بنگویر اضافه میکند: شما باید این را در طول تاریخ میفهمیدید.
تشکیلات فلسطینی این ویدیو را محکوم کرده است. حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات فلسطینی، آن را مظهر تروریسم روانی و اخلاقی و فیزیکی توصیف کرد.
مروان برغوثی، ۶۶ ساله، بیش از ۲۰ سال پیش محکوم به برنامهریزی حملاتی شد که به کشتن پنج غیرنظامی انجامید. او در حال گذراندن پنج حکم حبس ابد بهعلاوه ۴۰ سال زندان در اسرائیل است.
نظرسنجیها همواره نشان دادهاند که برغوثی همچنان محبوبترین رهبر فلسطینی است و فلسطینیها در انتخابات ریاست تشکیلات فلسطینی او را به محمود عباس، رئیس فعلی این تشکیلات، یا رهبران حماس ترجیح خواهند داد.
