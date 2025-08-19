"سیره عملی" امام رضا (ع) در معرفی سبک زندگی اسلامی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: سبک زندگی امام رضا (ع)، تجلی‌گاه ناب‌ترین آموزه‌های اسلامی است که ریشه در قرآن و سنت نبوی دارد. بررسی ابعاد گوناگون سیره عملی ایشان، نه تنها راهگشای سعادت فردی و اجتماعی است، بلکه الگویی جاودان از زیست مؤمنانه و کمال‌گرا را در تمام شئون حیات ارائه می‌دهد. از جمله ابعادسیره عملی آن حضرت عبارتند از:

1. درباره ساده‌زیستی و پرهیز از اسراف و تجمل:

سیره امام رضا (ع) در پوشش (لباس خشن):روایت از ابراهیم بن عباس: "و رأیته یلبس ثیاباً خشنةً وهو یظهر الثیاب الحسنة" (و او را دیدم که لباس‌های خشن می‌پوشید، در حالی که لباس‌های نیکو (ظاهری) می‌پوشید.)(1)

"کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ"(2) (بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد.)

امیرالمومنین(ع) می فرماید:"ما جاع فقیر الا بما منع غنی" (3)

هیچ تهیدستی گرسنه نماند، مگر به سبب این که ثروتمندی از حقّ او بهره مند شده است.



2. اهمیت به کسب حلال و دوری از مال حرام:

توصیه امام رضا (ع) به کار و تلاش (کلی): این روایات بیشتر به صورت کلی در سیره ائمه اطهار (ع) و تشویق به کار و تلاش و نهی از بیکاری آمده است.(4)

"یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ"(5)

ای مردم! از نعمتهای حلال و پاکیزه ای که در زمین است بخورید; و از گامهای شیطان، پیروی نکنید; زیرا او، دشمن آشکار شماست.

پیامبراکرم (ص) می فرماید: "طلب الحلال فریضه عَلی کُلِّ مُسلِمٍ ومُسلِمَةٍ "(6)

به دست آوردن [روزی ]حلال ، بر هر زن و مرد مسلمان ، واجب است .



3. بهداشت و نظافت:

سیره امام رضا (ع) در وضو و مسواک زدن:روایت از ابراهیم بن عباس: "و رأیته یستاک فی کلّ وقتٍ" (و او را دیدم که در هر وقتی مسواک می‌زد.)(7)

"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ"(8)

"ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون به [قصد] نماز برخیزید، پس روی خود و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح نمایید."

حدیث نبوی "النظافة من الایمان" پاکیزگی از ایمان است.(9)



4. تغذیه سالم و پرهیز از پرخوری:

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: "المعدة بیت کل داءوَالحِمیَةُ رأسُ کُلِّ دَواءٍ"(10)

معده ، خانه همه دردهاست و پرهیز ، ریشه همه درمان ها .



5. اهمیت به علم و دانش:

"قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ"(11)بگو: آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندانند که پند می گیرند.

"یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"(12)خدا آنهایی را که ایمان آورده‌اند و کسانی را که دانش یافته‌اند به درجاتی برافرازد.

پیامبر اکرم (ص)می فرماید: (طلب العلم فریضه علی کل مسلم"(13) کسب علم بر هرمسلمانی واجب است.

و همچنین می فرماید: "اطلبوا العلم ولو بالصین"(14)علم را بجویید حتی اگر در چین باشد.

