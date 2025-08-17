به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری حکومت سابق افغانستان و از رهبران سیاسی شیعه این کشور می‌گوید که هیچ گروه قومی به تنهایی نمی‌تواند در افغانستان حکومت کند و با حکومت تک قومی نمی‌توان صلح و ثبات پایدار را تامین نمود.

سرور دانش به عنوان نماینده شیعیان در حکومت سابق افغانستان به ریاست اشرف غنی، مدت سه سال معاون دوم ریاست‌جمهوری بود و با فروپاشی آن حکومت و سقوط کابل به دست طالبان، آقای دانش به کشور هلند پناهنده شد.

این سیاستمدار افغان روز شنبه(۲۵ مرداد) در نشست مجازی که از سوی «مجمع ملی برای نجات افغانستان» برگزار شده بود، در سخنانی گفت: باید همگی بدانیم که جز تن دادن به اراده و خواست همه گروه‌های اجتماعی و فرهنگی و برقراری روابط عادلانه بین همه اقوام و مشارکت عادلانه همه آن‌ها در ساختار رسمی قدرت سیاسی، هیچ راه دیگری وجود ندارد.

به گفته آقای دانش، طالبان به جای دولت‌سازی و ملت‌سازی، تعصبات قومی را گسترش داده و با ایجاد حکومت تک قومی، گروه‌های متنوع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را به حاشیه رانده است.

او در بخشی از سخنانش به محدودیت‌های حکومت طالبان علیه زنان و دختران اشاره کرد و انتقاد نمود که منع زن و دختر از کسب علم و دانش از تعلیم و تحصیل در قرن ۲۱ بدتر از زنده به گورکردن است.

معاون دوم ریاست‌جمهوری سابق افغانستان در ادامه بیان داشت: به طالبان باید گفت که شما حق ندارید خود را نماینده اسلام و شریعت معرفی کنید. مردم افغانستان در طول قرن‌های متمادی در دین‌داری و شریعت‌مداری خود شهره آفاق بوده‌اند. دین و شریعت و تفسیر آن در انحصار شما نیست. دین و شریعت از همه ما و از همه مسلمانان جهان است.

وی خاطرنشان ساخت که آن‌چه را طالبان حکم دین و شریعت معرفی می‌کند با جوهر و ماهیت اصلی شریعت در تضاد است و آن‌چه را به نام دین انجام می‌دهد، با شریعت محمدی فرسنگ‌ها فاصله دارد.

سرور دانش از علمای طراز اول جهان اسلام خواست که تفسیر خود از اسلام و شریعت را در موضوعات مختلف به روشنی بیان کنند تا همه بدانند که طالبان از روح و جوهر اسلام بیگانه هستند.

شایان ذکر است، طالبان چهار سال قبل با ورود به کابل، در نخستین روزهای حکومت‌داری خود دختران بالای ۱۲ سال را از رفتن به مدارس منع و درب دانشگاه‌ها را بر روی دختران بستند.

علاوه براین، حکومت طالبان زنان را فعالیت‌های اجتماعی و انجام وظیفه در ادارات افغانستان منع و محدودیت‌های شدیدی بر رفت‌وآمدهای آنان اعمال کرده است.

