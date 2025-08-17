از ۷ تا ۱۷ شهریور؛ گیلان میزبان کنگره بزرگ ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» امروز یکشنبه، 26 مرداد 1404 در حاشیه بازدید از محل دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان در گفتوگو با رسانهها با تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، اظهار کرد: استان گیلان برای برگزاری دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس در آمادگی کامل بسر میبرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به همافزایی گسترده میان گروههای مردمی و مسئولان، افزود: در برنامههای متعدد کنگره، شاهد نقشآفرینی مؤثر اقشار مختلف مردم و همکاری مسئولین بودهایم که اتفاقات خوبی را رقم زده است.
وی تصریح کرد: برگزاری نمایش میدانی جلوههای عاشقی در شهرستانها تا تولیدات سمعی و بصری و چاپ کتاب، همه نشان از عزم جدی برای برگزاری کنگرهای در تراز استان گیلان دارد.
سردار دامغانی با بیان اینکه تنها ۱۴روز تا برگزاری رسمی کنگره باقی مانده، گفت: همه در تلاش هستند تا محیط برگزاری کنگره را به بهترین شکل آمادهسازی کنند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت سطح و تراز نمایشگاهها و برنامههای پایانی کنگره، ویژه و متفاوت برگزار شدن دومین کنگره را تاکید کرد و گفت: همه گروههای مختلف، چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه آمادهسازی محتوا، در تلاشاند تا کنگرهای در خور شأن گیلان برگزار شود و رضایت شهدا و خانوادههای محترم آنان حاصل شود.
وی با بیان اینکه آمادهسازی کنگره، خود مسیری است که میتوان آن را یک کنگره دانست، گفت: با حضور در محل کنگره میتوان تلاش آحاد مختلف مردم، بسیجیان و مسئولان که جهاد گونه و مخلصانه در حال فعالیت هستند، ملاحضه میشود.
سردار دامغانی با اشاره به اینکه برنامههای کنگره از تاریخ ۷ تا ۱۷ شهریور در سطح استان و شهرستانها برگزار خواهد شد، حضور در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان ادای دین به شهدا و آرمانهای انقلاب بیان کرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان اظهار کرد: در کنار اجلاسیهها و نمایشگاهها، اطلاعرسانی گستردهای صورت خواهد گرفت تا شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.
