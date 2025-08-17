به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی صبح امروز یکشنبه، 26 مرداد 1404با حضور نماینده ولی‌فقیه در گیلان، مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از آزادگان سرافراز در تالار مرکزی رشت برگزار شد.

آیت‌الله «رسول فلاحتی» نماینده ولی‌فقیه در گیلان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره آزادگان، آنان را افتخار و چراغ‌های هدایت کشور دانست و اظهار کرد: آسایش امروز ایران مرهون صبر، مقاومت و ازخودگذشتگی آزادگان و رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

وی با تأکید بر اینکه آزادگی، زیستن مؤمنانه و رهایی از وابستگی‌های دنیوی است، افزود: آزادگان با اخلاص و برای رضای خدا ایستادگی کردند و هیچ پاداش دنیوی در شأن منزلت آنان نیست.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه مردم غزه، تصریح کرد: ترامپ و نتانیاهو مصداق بارز شیطان هستند که بویی از آزادگی نبرده‌اند و کشتار مردم بی‌گناه، گواهی بر ماهیت پلید آنان است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمنان از شرایط اجتماعی و سیاسی خاطرنشان کرد: دشمن همواره به دنبال گل‌آلود کردن آب و بهره‌برداری از آن است، ازاین‌رو باید با جهاد تبیین و گفتار و عمل مناسب مانع از سوءاستفاده آن‌ها علیه دین، کشور و آینده‌مان شویم.

وی همچنین از مسئولان خواست تا با شنیدن دغدغه‌ها و پاسخگویی شایسته، تمام توان خود را در خدمت به آزادگان و ایثارگران به‌کار گیرند.

در ادامه، «محمدرضا احمد سنگری» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و از آزادگان سرافراز، با مرور خاطرات دوران اسارت، عشق به امام خمینی (ره)، آزادی و استقلال ایران اسلامی را رمز مقاومت و تحمل سختی‌ها و شکنجه‌های بعثی‌ها دانست.

«محمدرضا داوطلب» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه برجسته آزادگان و خانواده‌های آنان گفت: استان گیلان با داشتن ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده، ۶ درصد آزادگان کشور را در خود جای داده و ۴۲ شهید غریب اسارت تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: گیلان با وجود فاصله هزار و صد کیلومتری از جبهه‌ها، هشت هزار شهید، ۲۴ هزار جانباز و در مجموع ۱۳۰ هزار رزمنده و ایثارگر را به انقلاب تقدیم کرده است و مردم این استان همواره نشان داده‌اند در خط مقدم دفاع از کشور حضور دارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان همچنین از شهادت ۴۵ نفر از مردم استان در جنگ تحمیلی اخیر ۱۲ روزه خبر داد و از نمایندگان مجلس خواست با قانون‌گذاری و نظارت مؤثر، مشکلات ایثارگران را در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.

گفتنی است، این مراسم با شعرخوانی، مرور خاطرات آزادگان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا همراه بود.

-----------------------------

پایان پیام/۳۴۴