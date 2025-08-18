احداث خانه جوان مرکز گیلان با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «جهانبخش آرمان» مدیرکل ورزش و جوانان گیلان امروز دوشنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به موفقیت‌های این استان در حوزه جوانان و ورزش، از کسب رتبه سوم گیلان در ارزیابی کشوری استانداران در بخش جوانان خبر داد.

وی با بیان اینکه در این ارزیابی استان یزد رتبه نخست و آذربایجان شرقی مقام دوم را کسب کرده است، افزود: استان گیلان به همت استاندار محترم و پیگیری‌های مستمر دکتر حق‌شناس در حوزه جوانان، رتبه سوم کشور را به دست آورد که مایه افتخار استان است.

آرمان با قدردانی از دکتر حق‌شناس استاندار گیلان، اظهار داشت: ایشان در تمامی جلسات حوزه جوانان حضور فعال داشته و شخصاً پیگیر امور و گزارش‌های دستگاه‌ها، به ویژه در بخش تسهیلات و وام‌های مرتبط بوده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان خاطرنشان کرد: ارزیابی‌ها توسط شورای عالی جوانان کشور و بر اساس حدود ۴۵ تا ۵۰ آیتم انجام می‌شود و نتایج آن کاملاً علمی و دقیق است.

وی در ادامه به پروژه‌های زیرساختی حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: خانه جوان در دو شهرستان رشت و صومعه‌سرا تجهیز شده و امروز نیز با حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و استاندار گیلان، پروژه احداث خانه جوان مرکز استان با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

آرمان اضافه کرد: ماموریت اصلی این خانه‌ها پیگیری امور جوانان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به یکی از چالش‌های جدی ورزش استان در گذشته، تصریح کرد: نداشتن سند مالکیت اماکن ورزشی از مشکلات اساسی بود؛ اما خوشبختانه امروز ۹۵ درصد اماکن ورزشی گیلان دارای سند هستند.

به گفته وی، از جمله مجموعه‌هایی که پس از سال‌ها دارای سند شده‌اند می‌توان به سالن باهنر، سالن شش هزار نفری رشت، مجموعه قایقرانی، مجموعه شهدای صومعه‌سرا، مجموعه وحدت تالش و مجموعه شهید قاسم‌پور اشاره کرد.

آرمان با بیان اینکه گرفتن سند مالکیت برای این اماکن در شرایط بسیار دشوار انجام شد، افزود: در گزارش‌های رسمی کشور، گیلان با ۳۲ سند اخذشده در یک بازه زمانی، رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرد؛ در حالی‌که برخی استان‌ها تنها ۲ یا ۳ سند توانستند دریافت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان تجهیز خانه‌های ورزش روستایی را یکی از برنامه‌های محوری این اداره کل دانست و گفت: با همکاری شوراهای اسلامی روستا، دهیاران، پایگاه‌های بسیج و هیئت امنای مساجد، زمین‌هایی در اختیار قرار گرفته و خانه‌های ورزش روستایی احداث شده است.

وی افزود: این اقدامات نه تنها در توسعه ورزش روستاها مؤثر بوده بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت نشاط اجتماعی نیز نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.

