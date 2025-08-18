هلاکت یکی از فرماندهان داعش در شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، هلاکت «حاجی موسی» فرمانده متواری گروه تروریستی داعش در شهرستان «دره‌نور» این ولایت را تایید کردند.

بر اساس گزارش منابع محلی، حاجی موسی که چند روز پیش از یک حمله گریخته بود، پس از عملیات شناسایی و تعقیب طالبان، کشته شد.

وی یکی از چهره‌های برجسته گروه تروریستی داعش در ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان به شمار می‌رفت.

پیش‌تر، «حمدالله فطرت»، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به ابراز نگرانی روسیه درباره فعالیت داعش در افغانستان، تأکید کرده بود که این گروه تروریستی در این کشور سرکوب شده و دیگر حضور مؤثری ندارد.

وی افزود مردم افغانستان مخالف افراط‌گرایی هستند و حکومت کابل نیز برای تأمین امنیت، اقدامات جدی انجام داده است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸