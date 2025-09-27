طالبان: داعش در افغانستان مهار و مرزها تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان، در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری فرانسپرس درباره احتمال نفوذ نیروهای داعش تحت پوشش مهاجران، گفت: «عناصر فتنهانگیز همچون داعش در افغانستان بهطور کامل مهار شدهاند و هیچ نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد.»
او افزود: «کلید و ریموت داعش همیشه از بیرون بوده و از همانجا سازماندهی میشود.» قانع هرچند «نگرانی جزئی» درباره ورود احتمالی افراد وابسته به داعش تحت عنوان مهاجر را تأیید کرد، اما تأکید نمود که نیروهای امنیتی طالبان بر مرزها نظارت کامل دارند و مانع چنین نفوذی خواهند شد.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که یک مقام پیشین سازمان ملل متحد در گفتوگو با فرانسپرس هشدار داده بود بازگشت گسترده مهاجران میتواند زمینهساز فعالیتهای داعش شود.
همچنین حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در اظهاراتی جداگانه گفت: «هیچ گروه مسلحی در افغانستان حضور ندارد و خاک کشور علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد.» او اقدامات حکومت در زمینه مبارزه با فساد، مواد مخدر و ناامنیها را «جدی و پایدار» توصیف کرده و افزود که ادامه این روند مسئولیت حکومت است.
فطرت از برخی کشورها که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدگاه مثبت نسبت به وضعیت افغانستان ابراز کردند نیز قدردانی کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر نیز در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان کشورها در نشست شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده بود: «داعش در افغانستان نابود شده و دیگر تهدیدی برای منطقه محسوب نمیشود.»
...
پایان پیام/
نظر شما