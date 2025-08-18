انتصاب معاون فرهنگی جدید مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکترحمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، طی حکمی دکتر ناصرقلی سارلی از نخبگان علمی و اجتماعی استان گلستان و از چهرههای برجسته اهلسنت کشور را به سمت معاون فرهنگی مجمع منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر ناصرقلی سارلی(زید عزه)
با سلام و تحیت
احتراماً نظر به مراتب تعهد و تخصص جناب عالی در امور علمی و فرهنگی بدین وسیله به سمت معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منصوب میشوید.
تلاش برای رشد تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری به ویژه در فضای مجازی، همکاری و هم افزایی با مراکز علمی و پژوهشی به منظور گسترش فرهنگ تقریب و اندیشه امت واحده، نهادینه سازی جهاد تبیین نسبت به توطئههای تفرقه انگیز دشمنان و حمایت از محور مقاومت، ساماندهی اتحادیههای تاسیس یافته و تدوین طرح نوسازی مجموعه فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی از اهم وظایف جناب عالی است.
توفیق روز افزون جنابعالی و همکاران محترم را از خداوند منان مسئلت دارم.
