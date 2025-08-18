به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزا اوتونبایوا، نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد که یک ماه قبل با سفر به مرز اسلام قلعه - مرز افغانستان با ایران - از نزدیک اوضاع مهاجران افغان بازگشته از ایران را مورد بررسی قرار داده بود، از بحران‌آفرینی حجم گسترده بازگشت این مهاجران سخن گفته است.

وی در اظهاراتی جدید هشدار داد که بازگشت گسترده مهاجران افغان در سال ۲۰۲۵ نظام‌های حمایتی را تحت فشار شدید قرار داده است.

اوتونبایوا با تأکید بر این‌که زنان و کودکان بیشتر از بقیه در معرض خطر قرار دارند گفت: برای جلوگیری از بحران و رنج‌ های بیشتر، کمک فوری و گسترده جامعه جهانی ضروری می‌باشد.

وی خطاب به مقامات و حامیان جهانی تصریح کرده است که چشم‌پوشی در مسأله کمک‌رسانی به نیازمندان افغان، هزینه سنگین جان انسان را در پی خواهد داشت.

گفتنی است با بازگشت حدود ۱.۵ میلیون نفر از مهاجران افغانستانی از کشورهای ایران و پاکستان در چند ماه اخیر، بحران بیکاری و گرسنگی در کشور افغانستان به شدت افزایش یافته است.

