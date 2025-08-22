  1. صفحه اصلی
سخنگوی شورای شهر قم: قدردانی از خانواده‌های فاطمیون وظیفه همه ماست

۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۳
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر لزوم رسیدگی به خانواده‌های شهدای مدافع حرم، خواستار توجه ویژه به خانواده‌های لشکر فاطمیون در یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات اتباع شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود مسگری، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، در جلسه رسمی شورا ضمن اشاره به جایگاه شهدای مدافع حرم گفت: «خانواده‌های لشکر فاطمیون که شهدای بزرگی از افغانستان تقدیم اسلام و اهل‌بیت(ع) کرده‌اند، همواره در کنار جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و قدردانی از آنان وظیفه همه ماست.»

وی افزود: «متأسفانه در جریان جنگ ۱۲ روزه، ظلم‌هایی به برخی از اتباع روا شد و در این میان خانواده‌های شهدا، به‌ویژه مدافعان حرم و فاطمیون، آسیب بیشتری دیدند. لازم است در تعرفه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی، امتیاز یا بخشودگی ویژه‌ای برای خانواده‌های آنان در نظر گرفته شود.»

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: «شهدای فاطمیون در راه اسلام و اهل‌بیت(ع) جان‌فشانی کرده‌اند و شایسته است خانواده‌های آنان در زمینه خدمات شهری و حقوق اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.»

