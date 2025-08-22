به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود مسگری، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، در جلسه رسمی شورا ضمن اشاره به جایگاه شهدای مدافع حرم گفت: «خانواده‌های لشکر فاطمیون که شهدای بزرگی از افغانستان تقدیم اسلام و اهل‌بیت(ع) کرده‌اند، همواره در کنار جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و قدردانی از آنان وظیفه همه ماست.»

وی افزود: «متأسفانه در جریان جنگ ۱۲ روزه، ظلم‌هایی به برخی از اتباع روا شد و در این میان خانواده‌های شهدا، به‌ویژه مدافعان حرم و فاطمیون، آسیب بیشتری دیدند. لازم است در تعرفه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی، امتیاز یا بخشودگی ویژه‌ای برای خانواده‌های آنان در نظر گرفته شود.»

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: «شهدای فاطمیون در راه اسلام و اهل‌بیت(ع) جان‌فشانی کرده‌اند و شایسته است خانواده‌های آنان در زمینه خدمات شهری و حقوق اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.»

...

پایان پیام/