به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوست همکار آن در افغانستان، تمام فعالیتهای خود را در مرز افغانستان با ایران متوقف کردند، پس از آنکه مقامهای حکومت طالبان محدودیتهای تازهای علیه کارمندان زن افغانستانی اعمال کردند و مانع حضور آنان در محل کار شدند.
«اندریکا راتواتی»، هماهنگکننده عملیات بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت: سازمان ملل و شرکای ما فعالیتها را در گذرگاه مرزی اسلامقلعه میان افغانستان و ایران به حالت تعلیق درآوردهاند، پس از آنکه محدودیتهای جدیدی وضع شد که مانع از کار زنان کارمند محلی در این منطقه میشود.
او هشدار داد که این محدودیتها چالشهای فوری در روند عملیات و خطرات مضاعفی برای بازگشتکنندگان، بهویژه زنان و دختران ایجاد میکند.
به گفته راتواتی، بیش از ۶۰ درصد افغانهایی که از ایران بازمیگردند زنان و کودکان هستند، و بدون حضور کارمندان زن، نمیتوان خدمات لازم را به آنان در شرایطی انسانی و با احترام ارائه داد. وی افزود که گفتوگوهایی با مقامهای حکومت طالبان برای یافتن راهحل در جریان است.
حکومت طالبان از سال ۲۰۲۲ میلادی، استخدام زنان افغانستانی در سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی را ممنوع کرده و سپس این ممنوعیت را به سازمان ملل متحد نیز گسترش داد. با این حال، اجازه داده شده است زنان در برخی بخشها یا از راه دور کار کنند.
در دو ماه گذشته، کارمندان زن سازمان ملل مجبور به کار از خانه شدهاند، هرچند برخی سازمانهای غیردولتی هنوز میتوانند نیروهای زن خود را بهصورت میدانی اعزام کنند.
گذرگاه اسلامقلعه، اصلیترین مرز ورود افغانستانهایی است که از ایران بازگردانده یا اخراج میشوند. به گفته سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۱.۲ میلیون نفر از این مرز عبور کردهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما