به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی باقری» امروز سه‌شنبه، 28 مرداد 1404 در آیین تجلیل از منتخبین پویش رسانه‌ای راویان اقتدار و آرامش که در راستای قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در مدیریت بحران ۱۲ روزه اخیر برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه فرصتی برای بازنگری در نقش رسانه‌ها و ضرورت استمرار همراهی این قشر اثرگذار با دولت و مسئولین استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اینکه اهالی رسانه بایستی با شور و انگیزه بیشتری در این جلسات حضور یابند، گفت: انتظار می‌رفت پیش از آغاز جلسه، تعدادی از اصحاب رسانه نقدها، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند تا این نشست تبدیل به محلی برای پاسخگویی و تعامل سازنده شود.

وی افزود: دولت چهاردهم با تمام مشکلات و ناترازی‌های اقتصادی که از دولت‌های گذشته به ارث برده و در شرایط منطقه‌ای پیچیده، با حمایت و اعتماد مردم و اهالی قلم و رسانه به مسیر خود ادامه می‌دهد.

باقری تصریح کرد: حمله اخیر به کشور، نه تنها یک عملیات نظامی بلکه پروژه‌ای برای کودتا بود که با هوشیاری مردم و هدایت فکری رسانه‌ها خنثی شد نقش رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌ها و هدایت افکار عمومی بسیار حیاتی و ارزشمند بود.

معاون سیاسی استانداری گیلان با اشاره به اقدامات نیروهای امنیتی، فرماندهان نظامی و رهبری در مدیریت بحران، تصریح کرد: انسجام و وحدت تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در استان و کشور، مهم‌ترین عامل بازدارندگی در این جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش کلیدی در مدیریت بحران و مقابله با توطئه‌ها داشتند، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل مستمر و همراهی رسانه‌ها با دولت هستیم تا ضمن بیان واقعیت‌ها و نقدهای سازنده، زمینه پیشرفت و توسعه استان و کشور فراهم شود.

در ادامه این مراسم، «امیرحسین طاهری» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، ضمن تقدیر و تشکر از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی استان اظهار کرد: خبرنگاران با تولید محتوای دقیق و اطلاع‌رسانی درست در روزهای سخت اخیر توانستند به آرامش و وحدت جامعه کمک کنند.

وی افزود: از همان ساعات اولیه شروع حملات، همه ما پای کار بودیم و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در کنار دیگر دستگاه‌ها، مسئولانه به انجام وظایف خود پرداخت.

طاهری با تأکید بر ادامه یافتن جنگ فرهنگی و رسانه‌ای، گفت: اگرچه جنگ موشکی پایان یافته است، اما جنگ در عرصه رسانه و فرهنگ همچنان ادامه دارد و باید مراقب باشیم وحدت مردم که موجب پیروزی در این ۱۲ روز شد خدشه‌دار نشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود از برخی نهادها گلایه کرد و ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها که عنوان شورای فرهنگی را یدک می‌کشند در این مدت غیرفعال بودند و امروز با ادعای انجام کار، جای خالی خود را پر می‌کنند.

وی افزود: رسالت رسانه، افزایش همدلی و دلگرمی مردم و هم‌زمان گوشزد کردن نقاط ضعف به مسئولان و مردم است تا بتوان مشکلات را به‌موقع حل کرد.

طاهری در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش جمعی و همدلی همه اقشار و سلایق سیاسی، ایران آباد، آزاد و مقتدر را در کنار هم بسازیم.

-----------------------------

پایان پیام/۳۴۴