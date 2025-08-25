به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم پیش از ظهر امروز دوشنبه از طرف سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) در مجتمع نخلستان در شهر قم برگزار شد.

حسین وجدانی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) در ابتدای این همایش با اشاره به آمادگی سپاه برای تعامل با رسانه ها اظهار کرد: ما آماده تعامل و تبادل خبری با رسانه های قم با کسانی که در موضوعات مرتبط با بسیج و سپاه کار می کنند، در بستر خبرگزاری بسیج هستیم. در کار و رسانه باید به دنبال حل مسئله از طریق انتشار اخبار و یادداشت ها باشیم.

وی ادامه داد: در کار رسانه ای که انجام می دهیم باید به دنبال حل مشکلات جامعه باشیم. در کار فرهنگی اگر بتوانیم باید نوع نگاه ها را تغییر بدهیم.

حجت الاسلام حسین دشتی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) در بخش دیگری از همایش با اشاره به نقشه دشمن برای ایجاد اختلاف در ایران اظهار کرد: دشمن به دنبال هدف قرار دادن فکر و اندیشه مردم است تا بتواند در میان آنها اختلاف ایجاد کند. زمانی که رژیم صهیونیستی به کشورمان حمله کرد، این خیال را می کرد که مردم نسبت به نظام اسلامی معترض هستند و به دنبال جایگزین می باشند. اما زمانی که رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد و فرماندهان ما را به شهادت رساند، مردم متحد و منسجم پشت سر مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

وی افزود: وظیفه ما این است که با محوریت رهبر معظم انقلاب اسلامی از همه مسئولان از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران، حمایت و پشتیبانی داشته باشیم تا دشمن این اتحاد و انسجام را ببیند. این انسجام، تثبیت امنیت را به دنبال دارد.

سردار مهدی کبیری پور جانشین فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) هم با اشاره به ضرورت تلاش برای ایجاد اتحاد و انسجام در جامعه اظهار کرد: رسالت ما تحقق وحدت جامعه اسلامی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. این رسالت را باید با ابزارهای مناسب به درستی انجام بدهیم. باید در کارهایمان معیارهای جامعی را در داشته باشیم.

امیرمحمد نیک آمال مدیرعامل خبرگزاری بسیج در ادامه این همایش، خبرنگاران را نبض جامعه دانست و تصریح کرد: خبرنگاران، چشم و گوش بیدار جامعه هستند. شما اصحاب رسانه، درست را از نادرست تشخیص می دهید و حقیقت را از دل تاریکی ها، بیرون می کشید. اگر قلم خبرنگاران نباشد خیلی از حقایق زیر آوار باقی می ماند. امروزه خبرنگاران غزه برای افشای جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین، جان خود را فدا می کنند.

وی ادامه داد: خبرنگاری یک سبک زندگی است که با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را ارائه می دهد. شما اصحاب رسانه باید نقاط قوت و پیشرفت ها را در جامعه بیان کنید و نقشه های دشمن را خنثی نمایید و اقدام به امیدآفرینی در سطح جامعه کنید. شما خبرنگاران در این دریای مواج اطلاعات باید قطب نمای مردم باشید. خبرنگاری یک رسالت است و ما و شما زبان گویای مردم هستیم. رسالت ما تنها نشر خبر نیست بلکه نقد سازنده و کمک به ساخت جامعه نیز است.

مدیرعامل خبرگزاری بسیج با بیان این که راه شهیدان خبرنگار با خون نگاشته شده است، افزود: ادامه راه این شهدا با شعاردادن محقق نمی شود بلکله با با دفاع از حقیقت، محقق می گردد.

علیرضا ایراندوست مسئول بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) در بخش پایانی همایش با اشاره به هدف این سازمان اظهار کرد: هدف ما در بسیج سازندگی، محرومیت زدایی و خدمت رسانی است و ما می خواهیم که بازویی برای دولت در این عرصه ها باشیم. پروژه های مختلفی را در استان قم در بخش های آبرسانی، برق رسانی و جهاد کشاورزی در دست اجرا داریم. ما به دنبال پروژه های سخت و صعب العبور در بسیج سازندگی هستیم.

