به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری پایان ماه صفر، برنامههای سخنرانی آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، از سوی دفتر ایشان در استان گیلان اعلام شد.
بر اساس این اعلام، مراسم عزاداری شب رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین ویژهبرنامههای شهادت امام رضا(ع) در نقاط مختلف گیلان با حضور و سخنرانی آیتالله رمضانی برگزار خواهد شد.
نخستین برنامه در ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، مصادف با شب ۲۸ صفر، در مسجد الزهرا سلاماللهعلیها (پیله علم) منگوده پیربازار برگزار میشود.
صبح روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ نیز مراسم دعای ندبه از ساعت ۶ صبح در بقعه آقا سیدمحمد آستانهاشرفیه با سخنرانی آیتالله رمضانی برپا خواهد شد.
در ادامه، همین روز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح، ایشان در حرم مطهر آقا سیدابوجعفر کیاشهر سخنرانی میکند.
یادواره شهدای مسجد امام خمینی(ره) روستای سیاهرودپشته امامزاده هاشم نیز روز جمعه ۳۱ مرداد از ساعت ۱۷ با حضور دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار خواهد شد.
برنامه بعدی، مراسم شب شهادت امام رضا(ع) است که روز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱ در مسجد مهدیه رشت با سخنرانی آیت الله رمضانی و حضور عاشقان اهل بیت(ع) برگزار میشود.
صبح روز شهادت امام رضا(ع) نیز در روز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴، مراسمی از ساعت ۱۰:۳۰ در شبستان آستان مقدس حضرت فاطمه اخری (خواهر امام رضا علیهالسلام) در رشت و به همت کانونهای خدمت رضوی استان گیلان با سخنرانی آیتالله رمضانی برپا خواهد شد.
همچنین عصر همین روز، مراسم دیگری به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) ساعت ۱۷ در حسینیه خواهران هیئت متوسلین به ائمه اطهار(ع) برگزار میگردد.
گفتنی است برای اطلاع بیشتر از برنامههای آیتالله رمضانی، علاقهمندان میتوانند به کانال اطلاعرسانی ایشان در پیامرسان ایتا با عنوان «خبر خبره» مراجعه کنند.
