احکام صلوات طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله العظمی سیستانی در جلد اول توضیح المسائل جامع به بیان احکام صلوات می پردازد.

متن احکام بیان شده درباره احکام صلوات بشرح زیر است:

مسأله ۱۴۷۷. هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) مانند محمّد و احمد(صلی الله علیه وآله وسلم) یا لقب و کنیۀ آن جناب، مثل مصطفیٰ و ابو القاسم(صلی الله علیه وآله وسلم) را بگوید یا بشنود، هرچند در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد. این حکم در وقتی که فرد کلماتی مانند رسول اللّه، پیامبر اکرم، پیغمبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) و مانند آن، که مراد از آن، حضرتش(صلی الله علیه وآله وسلم) باشد یا ضمیری که به حضرتش(صلی الله علیه وآله وسلم) برگشت می‌کند، را بگوید یا بشنود نیز جاری است.

مسأله ۱۴۷۸. مستحب است فرد هنگام نوشتن اسم یا لقب یا کنیۀ مبارک حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم)، صلوات را هم به‌طور کامل بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت(صلی الله علیه وآله وسلم) را یاد می‌کند، صلوات بفرستد.

مسأله ۱۴۷۹. هر گاه اسم مبارک حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم) مکرّر ذکر شود، مستحب است صلوات را مکرّر کند و بلند کردن صدا به صلوات بر حضرتش(صلی الله علیه وآله وسلم) مستحب است و روایت شده که نفاق را از بین می­برد.

مسأله ۱۴۸۰. هر گاه انسان در بین تشهّد اسم مبارک حضرتش(صلی الله علیه وآله وسلم) را بشنود، می‌تواند به صلواتی که در تشهّد واجب است، اکتفا کند.

مسأله ۱۴۸۱. احتیاط آن است است که فرد برای درک فضیلت صلوات و به‌جا آوردن امر مستحبی در این مورد، بین ذکر اسم مبارک حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم) و صلوات، فاصله زیاد نیندازد، پس اگر در اثنای قرائت نماز اسم مبارک حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم) را بگوید یا بشنود، صلوات را تا آخر سوره تأخیر نیندازد، مگر آن که در اواخر آن باشد و فاصله زیاد محسوب نگردد.

مسأله ۱۴۸۲. در هنگام گفتن یا نوشتن صلوات بر پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)، سزاوار نیست صلوات بر آل آن حضرت ترک شود؛ بنابراین، بهتر است به جای گفتن یا نوشتن «صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ» یا «صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ» یا «اللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد» گفته شود یا نوشته شود: «صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ» یا «صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ وَآلِهِ» یا «اللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

مسأله ۱۴۸۳. هر گاه نام سایر انبیا یا ائمّه صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِم ذکر شود، صلوات بر آنان نیز مستحب است.

