به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت مرحوم محمد رستملو خبرنگار فقید خبرگزاری حوزه و عضو خانه مطبوعات قم و عضو بسیج رسانه استان، عصر سهشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در مسجد آل یاسین قم برگزار شد.
در این مراسم شخصیتهای چون حجج اسلام والمسلمین حمید ملکی قائممقام مدیر حوزه علمیه قم، مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا برته مسئول دبیرخانه انجمنها و قطبهای علمی حوزههای علمیه، رضا رستمی مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه، حسن مولایی مدیرعامل انتشارات حوزه، قنبری معاون امور بینالملل و ارتباطات جامعه المصطفی العالمیه و همچنین مدیران دولتی از جمله امیرعباس بقایی فرماندار قم، مدیران کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری و شهرداری قم، مصطفی ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، داود شمس رئیس سازمان بسیج رسانه استان، مدیران و اصحاب رسانه استان قم، برخی روحانیون و فضلای حوزه و ... حضور داشتند.
جبهه حق بیش از هر زمانی به جهاد کبیر نیاز دارد
حجتالاسلام والمسلمین ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این مراسم اظهار کرد: جهاد عرصهها و اقسام و اشکال مختلفی دارد و ابزارهای متنوع و گوناگونی در این زمینه وجود دارد. جهاد کبیری که در قرآن کریم بیان شده است به اعتقاد بسیاری از مفسران و به ویژه مقام معظم رهبری در مقابل دیگر اقسام جهاد، جهاد فرهنگی است. در عصری که ما قرار داریم و با شرایط زمانه امروز، جبهه حق و اسلام بیش از هر زمان دیگری به جهاد کبیر نیاز دارد.
تأثیر عملیات روانی معاویه و دستگاه تبلیغاتیاش
وی در ادامه افزود: اگر دوران صدر اسلام و اندکی پس از آن، به ویژه زمان امام علی علیهالسلام را در نظر بگیریم، مشاهده میکنیم که امروز نقش و عرصه جهاد فرهنگی بسیار گستردهتر و عمیقتر است. معاویه با عملیات روانی و تبلیغات، چهره نورانی امام علی علیهالسلام را به گونهای به مردم معرفی کرد که زمانی حضرت در محراب عبادت به شهادت رسید، در برخی مناطق دور از محل حکومت ایشان این پرسش مطرح شد که مگر علی نماز میخواند و مگر علی مسجد میرفت. این نتیجه تأثیر عملیات روانی معاویه و دستگاه تبلیغاتی او بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جنگ جمل نیز مردم به گونهای ساختارمند به انحراف کشیده شدند و خرافات در اذهان آنان مستقر گردید، به طوری که تبلیغ شد اگر کسی مویی از شتر سرخ مکی عایشه در کفن او داشته باشد، عذاب الهی بر او حرام خواهد شد. تا آنجا که حتی یک موی شتر عایشه در میان امت پیامبر(ص) و مجاهدان آن زمان به بهای گزاف خرید و فروش میشد.
تلاش رسانهای دشمن برای انحراف جامعه ایرانی
وی با اشاره به قدرت رسانهای دشمنان استکباری گفت: جای تعجب است که امروز غول رسانهای استکبار جهانی با همه ابزار و امکانات خود نتواند شخصیتهای منفور را محبوب و یا افراد خدوم را منفور جلوه دهد. آیا نمیتواند چنین کاری انجام دهد؟ امروز در پیامرسانهای مختلف، شبکههای اجتماعی و ماهوارهای، رادیوها و تولیدات فیلمسازان خارجی شاهد تبلیغات و عملیات روانی چندصد میلیون دلاری هستیم. به نظر شما این تبلیغات نمیتواند بر سبک زندگی مردم و عقاید آنها تأثیر بگذارد و جامعهای را به انحراف بکشاند؟ در چنین شرایطی نقش خبرنگاران ما مشخص میشود که در چه جنگی حضور دارند.
تعریف و تمجید رسانههای بیگانه از برخی شخصیتهای کشور!!
حجتالاسلام والمسلمین ذوالنوری ادامه داد: امروز مشاهده میکنیم که رسانههای بیگانه از برخی شخصیتهای کشور تعریف و تمجید میکنند. این موضوع دو حالت دارد؛ یا آنان توبه کردهاند و به حقانیت مسیر انقلاب اسلامی پی بردهاند، یا اینکه برخی مسئولان ما دچار انحراف و چرخش شدهاند که مطلوب دشمنان است. امام فرمودند اگر دشمن از شما تعریف و تمجید کرد بدانید که مسیرتان کج شده است و اگر دشمن با شما دشمنی کرد، به حقانیت مسیر خود مطمئن شوید.
بیانیههایی از جنس حرفهای ضدانقلاب
وی تأکید کرد: در حوادث و فتنهها باید صفبندیهای دنیا را دید و بررسی کرد که از چه جریانی حمایت و در تضعیف چه جریانی تلاش میشود. امروز بیانیههایی در کشور منتشر میشود که اگر صدر و ذیل آنها را حذف کنیم تا مشخص نباشد چه کسی صادر کرده است، تفاوتی با محتوای رسانههای ضدانقلاب نخواهد داشت.
خطمشی خبرنگار باید با اعتقادات دینی و خط ولایت ترسیم شود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: خبرنگار باید اصول، مبانی و اهداف مشخصی داشته باشد. خطمشی خبرنگار باید با اعتقادات دینی و خط ولایت ترسیم شود. گاهی یک خبرنگار میتواند شخصیتی مفید را از چشم مردم بیندازد یا جریانی را تقویت کند و گاهی میتواند عامل صدمه و در خدمت رسانههای منحرف باشد.
وی افزود: قیامت و آخرت تجسم دنیا است و آیات و روایات بسیاری این موضوع را تأیید میکنند. کسی که از یاد خدا و مسیر الهی فاصله بگیرد و راه انحرافی را برگزیند، معیشت او تنگ خواهد شد. این تنگی صرفاً مادی نیست بلکه زندگی و لذت معنوی او نیز از بین خواهد رفت.
حجتالاسلام والمسلمین ذوالنوری خاطرنشان کرد: یک خبرنگار میتواند مقوم ارزشها و اعتقادات مردم باشد و یا بالعکس به تخریب آنها بپردازد.
ویژگیهای بارز مرحوم محمد رستملو
وی اظهار کرد: رضوان و برکات الهی نثار روح مرحوم رستملو که انقلابی، ولایی، حوزوی، ارزشی و مقید به تقیدات دینی و اجتماعی بود. ایشان میتوانست شغل دیگری برگزیند اما راه درستی انتخاب کرد.
نماینده مردم قم در پایان گفت: امروز خبرنگاران ما در جنگ نابرابر و ناترازی که جبهه استکبار و سلطه علیه کشور و ارزشها آغاز کردهاند، حضور دارند و هرچه پیش میرویم این مصاف سختتر میشود. در این میدان نقش خبرنگاران ما به عنوان افراد صادق، امین، منتقد، افشاکننده فساد، جلوگیریکننده از انحرافات و یاور مظلومان و عدالتخواهان بسیار مهم است و این رسالت ارزشمند از هرگونه منفعت مادی برتر است.
این مراسم از سوی مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه، خانه مطبوعات استان قم، خبرگزاری حوزه، جامعه رسانهای استان و با حضور خانواده طلبه خبرنگار انقلابی و ولایی مرحوم محمد رستملو برگزار شده بود.
.............
پایان پیام/ 218
نظر شما